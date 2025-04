Confirmado por Hacienda: así puedes deducir clases de idiomas o servicio doméstico en tu declaración

La campaña de la Renta 2024 lleva en marcha desde el pasado 2 de abril, pero lo cierto es que muchas personas siguen sin haber confirmado su borrador. ¿El motivo? En buena parte de los casos, tiene que ver con el desconcierto ante la cantidad de deducciones fiscales disponibles, especialmente las que varían en función de cada comunidad autónoma. Y es que, aunque la Agencia Tributaria permite hacer la declaración online desde hace semanas, no todos los contribuyentes conocen a fondo los beneficios que pueden aplicar según su situación familiar o laboral.

Una de las claves para no pagar de más en la declaración está en identificar las deducciones autonómicas aplicables. No todas las comunidades ofrecen las mismas ventajas fiscales, y eso puede suponer una diferencia importante en el resultado final. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se pueden deducir desde tratamientos dentales hasta la permanencia en el gimnasio, mientras que otras regiones como Cataluña ofrecen menos opciones. Esta desigualdad entre territorios hace aún más necesario revisar con calma qué beneficios ofrece cada comunidad. Y en el caso concreto que os queremos desvelar: deducir idiomas o el servicio doméstico, tenemos que apuntar directamente a Andalucía, que es la comunidad autónoma en la que se pueden aplicar estas deducciones, pero ¿es la única?.

Hacienda confirma: cómo deducir idiomas o servicio doméstico en la Renta

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha recordado que existen importantes deducciones para quienes contraten ayuda doméstica o inviertan en la formación en idiomas o tecnologías. Pero cuidado: no todas estas ventajas se aplican de forma automática. En algunos casos, es el propio contribuyente quien debe indicar su situación concreta para beneficiarse de estos descuentos en su IRPF.

En el caso de la ayuda doméstica, y si vives en Andalucía, es posible deducirse el 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social que se hayan pagado por emplear a una persona en el hogar familiar. Eso sí, con un límite máximo de 500 euros anuales.

Esta deducción está pensada para apoyar tanto a familias con hijos como a personas mayores que necesiten asistencia en casa. No obstante, para acceder a ella hay que cumplir ciertos requisitos. Por un lado, el empleado o empleada del hogar debe estar dado de alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social en Andalucía. Por otro, es necesario que el contribuyente se encuentre en una de las siguientes situaciones:

Ser padre o madre con hijos que generen derecho al mínimo por descendientes, y que ambos progenitores trabajen por cuenta ajena o propia.

que generen derecho al mínimo por descendientes, y que ambos progenitores trabajen por cuenta ajena o propia. Tener 75 años o más, en cuyo caso se entenderá que la necesidad de apoyo en el hogar está justificada.

Como ocurre con muchas deducciones fiscales, es imprescindible conservar los justificantes de pago a la Seguridad Social, ya que Hacienda podría requerirlos. Aunque se trata de una deducción modesta, puede suponer una ayuda considerable para quienes tienen contratado este tipo de servicio, especialmente en hogares donde los cuidados son una parte esencial del día a día.

Formación en idiomas e informática

Otra deducción destacada en Andalucía para este ejercicio fiscal es la relacionada con la formación. En concreto, los padres pueden deducirse el 15% de los gastos en enseñanza de idiomas o informática, siempre que se trate de formación escolar o extraescolar dirigida a sus hijos. El importe máximo que se puede deducir es de 150 euros por cada hijo, siempre que estos generen derecho al mínimo por descendientes.

Como en otras deducciones, hay que tener en cuenta los límites de renta: la suma de las bases imponibles (general y del ahorro) no puede superar los 80.000 euros en declaraciones individuales o los 100.000 euros en declaraciones conjuntas. Además, es obligatorio presentar las facturas o recibos que acrediten que se ha pagado por ese servicio de formación.

Es importante señalar que esta deducción no se aplica automáticamente. Por ello, se recomienda revisar a fondo el borrador antes de presentarlo, o incluso acudir a un asesor fiscal si existen dudas. Las deducciones por contratación de ayuda doméstica o por clases de idiomas no son las únicas: en Andalucía existen hasta 14 deducciones diferentes en el IRPF, que abarcan aspectos como vivienda, discapacidad, donativos o familia. Merece la pena echar un vistazo.

Aprovechar las deducciones

El caso andaluz es solo un ejemplo de cómo las deducciones autonómicas pueden marcar la diferencia en la declaración de la Renta. Cada comunidad tiene su propio catálogo de beneficios, lo que convierte la campaña fiscal en un auténtico mapa de oportunidades o de pérdidas, si uno no lo consulta bien. Comunidades como la Valenciana lideran en cantidad de deducciones, con hasta 38, mientras que otras, como Cataluña, apenas superan la decena.

Por eso, si resides en Andalucía y este año has contratado a alguien para ayudarte en casa o has pagado clases de inglés, francés, alemán o informática para tus hijos, no lo dudes: infórmate, revisa los requisitos, y aprovecha las deducciones que te corresponden. En un contexto en el que cada euro cuenta, optimizar la declaración es más importante que nunca.