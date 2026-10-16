Confirmado por el BOE: el cambio de horario de octubre, ¿será la madrugada del 23 al 24 o del 24 al 25?

La llegada del otoño trae consigo una de las dudas más repetidas cada año: ¿cuándo hay que cambiar la hora? El calendario oficial despeja la incógnita para octubre de 2026. El ajuste se realizará durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, cuando España abandonará el horario de verano y pasará al de invierno. La fecha está recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece el último domingo de octubre como referencia para este cambio.

¿Cuándo hay que cambiar la hora en octubre?

La fecha correcta es la madrugada del 24 al 25 de octubre, no la del viernes 23 al sábado 24. En la España peninsular y Baleares, cuando el reloj marque las 03:00, habrá que retrasarlo hasta las 02:00. En Canarias, el ajuste se realizará a las 02:00, que volverán a ser la 01:00. De esta forma, el horario de invierno quedará establecido en todo el país.

Este cambio permitirá dormir una hora más y hará que el domingo tenga oficialmente 25 horas. Los teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente, aunque los relojes analógicos y algunos aparatos deberán ajustarse a mano. Conviene comprobar también la configuración de alarmas y horarios para evitar confusiones al comenzar la jornada.

Qué dice el BOE sobre el cambio horario

La Orden PCM/186/2022, publicada en el BOE el 15 de marzo de ese año, recoge las fechas de inicio y final del horario de verano entre 2022 y 2026. El documento establece que este periodo termina el último domingo de octubre y que, en ese momento, los relojes se retrasan 60 minutos.

¿Será el último cambio de hora en España?

Aunque algunas informaciones pueden dar a entender que este será el último ajuste, no se ha aprobado la eliminación definitiva del cambio horario. La fecha de 2026 es la última incluida en el calendario español publicado para ese periodo de cinco años, pero eso no significa que la práctica vaya a desaparecer. La normativa europea mantiene el sistema mientras no se alcance un acuerdo para modificarlo.

De hecho, la Comisión Europea publicó en marzo de 2026 el calendario de cambios horarios para los años 2027 a 2031. La propuesta de suprimir los ajustes estacionales sigue sin aplicarse, por lo que España continuará siguiendo el sistema vigente. Así, la duda inmediata queda resuelta, ya que el cambio de octubre será la madrugada del 24 al 25, con una hora más para descansar y el comienzo del horario de invierno.