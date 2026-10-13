Después de que los relojes se retrasen el 25 de octubre, se producirá otro cambio; aquí te contamos cuándo oscurecerá

Cada vez falta menos para el cambio de hora. Con el final del verano y la vuelta a la rutina, ya hemos observado que amanece un poco más tarde y que el sol se pone antes cada día. Estos cambios anticipan el próximo ajuste de los relojes para dar la bienvenida al horario de invierno.

En concreto, el segundo cambio de hora de 2026 tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. Será entonces cuando habrá que retrasar los relojes una hora: cuando marquen las 03:00 horas, volverán a ser las 02:00 horas. En las Islas Canarias, el procedimiento será el mismo, aunque con una hora de diferencia respecto a la Península. Allí, los relojes se retrasarán de las 02:00 horas a la 01:00 horas.

¿Cuándo oscurecerá tras el cambio de hora del 25 de octubre?

El horario de invierno se caracteriza por una reducción de las horas de luz respecto a las semanas anteriores. Al retrasar el reloj, el sol sale más temprano, aunque las tardes también se acortan y oscurece antes. Las diferencias dependen de la ubicación geográfica de cada zona de España. En el este, como ocurre en Palma, amanece antes, pero también anochece antes. En cambio, en el oeste del país, como en La Coruña, el sol sale más tarde y las tardes cuentan con algunos minutos más de luz que en otras partes del territorio.

Así, a partir del 25 de octubre, en Madrid amanecerá sobre las 7:40 horas y anochecerá sobre las 18:15 horas. En Vigo, el sol no saldrá hasta las 08:00 horas y se pondrá hacia las 18:35 horas. Por su parte, en Mahón, situada en el extremo oriental del país, amanecerá aproximadamente a las 7:30 horas y se oscurecerá en torno a las 17:45.

Durante el mes de octubre, las jornadas pierden una media de tres minutos de luz al día. Esta reducción continúa hasta alcanzar el solsticio de invierno, previsto para el 21 de diciembre, cuando tiene lugar el día más corto del año. En Madrid, el sol saldrá a las 08:35 horas y se pondrá a las 17:50 horas, con apenas 9 horas y 15 minutos de luz solar.

Después, la duración de los días comienza a aumentar progresivamente, especialmente a partir de febrero, cuando se recuperan aproximadamente dos minutos de luz diarios. En marzo, este incremento puede alcanzar los tres minutos al día y coincide, además, con el siguiente cambio de hora, previsto para el 27 de marzo de 2027.

Horario de invierno o de verano

El principal objetivo del cambio al horario de verano es aprovechar mejor la luz natural, haciendo que haya más horas de luz durante las tardes, un periodo que gran parte de la población suele dedicar al ocio y a las actividades al aire libre. Por este motivo, muchas personas consideran que es la opción más favorable. Así lo reflejan los datos del CIS de 2023, el último año en el que se preguntó por esta cuestión, que situaron en un 68,5 % el porcentaje de ciudadanos que se decantaban por el horario de verano. Otros estudios apuntan en la misma dirección, como una encuesta realizada por la OCU en 2024, según la cual el 70 % de los consumidores encuestados prefería mantener el horario estival.

No obstante, la investigación científica «Timing of light exposure affects mood and brain circuits» señala que la luz natural desempeña un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo a través del sistema circadiano. Pero no sólo importa la cantidad de luz que recibimos, sino también el momento del día en que nos exponemos a ella. En este sentido, el horario de verano puede generar un desajuste con los ritmos biológicos de la población; aunque los relojes se adelantan una hora, las rutinas diarias apenas cambian, por lo que muchas personas siguen levantándose a la misma hora que antes y deben hacerlo con menos luz natural por la mañana.

Debate en la Unión Europea

En 2025, el Gobierno de España realizó una petición a la Unión Europea para eliminar este cambio de hora a partir de 2026: «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, esta medida ha mantenido abierto un debate que continúa vigente en la actualidad. El cambio al horario de verano volvió a realizarse en marzo de 2026 y, según el calendario habitual, el próximo 25 de octubre volveremos a retrasar los relojes para entrar en el horario de invierno.

De hecho, tanto el cambio al horario de verano como el regreso al de invierno siguen regulados por la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001. Esta normativa establece que el período de horario de verano finaliza en todos los Estados miembros a la 1:00 horas, hora universal, del último domingo de octubre.