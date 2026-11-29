El presidente francés, Emmanuel Macron, ha lanzado una clara advertencia a sus homólogos en la Unión Europea: o descabalgan de sus posiciones de máximos en relación al futuro presupuesto de la UE y cierran un acuerdo antes de final de año, o París no volverá a sentarse en la mesa de negociación hasta el verano de 2027, cuando la presidenta de ese país podría ser ya Marine Le Pen.

A buenos entendedores, pocas palabras bastan. Si la candidata del Frente Nacional gana las elecciones presidenciales que se van a celebrar en primavera, la Unión podría entrar en una fase totalmente nueva, que fuentes en Bruselas definen a OKDIARIO como «una Europa anterior al tratado de Maastricht (1993)»; esto es, una UE con un presupuesto muy inferior al actual e insuficiente para mantener a flote programas de gasto clave como la Política Agrícola Común (PAC) o la política de Cohesión.

Le Pen ya ha dejado bastante claro que, si accede al Elíseo, va a imponer una reducción sustancial de la aportación de Francia a la caja común. Está por ver hasta qué punto cumpliría si consigue hacerse con el poder, pero en todo caso este es un riesgo que en la capital belga prefieren evitar, ya que el país galo es el segundo mayor aportador de recursos a las cuentas de los Veintisiete.

El caso es que el calendario ha dado una pequeña oportunidad a los países que aún creen en la UE tal y como ha existido hasta ahora, pues en este momento la Comisión Europea y el Consejo -léase, los Estados- están inmersos en la negociación del próximo presupuesto común a siete años o Marco Financiero Plurianual (MFP), en la jerga comunitaria. El actual MFP concluye en diciembre de 2027, y el siguiente estará vigente de 2028 a 2034, lo que equivale a decir que los Veintisiete podrían cerrar unas cuentas que se aplicarían durante todo el mandato de Le Pen sin que esta tuviera demasiado margen de maniobra para alterarlas.

Esto, claro está, solo si las partes consiguen llegar a un entendimiento antes de las elecciones galas; o más bien, antes de que termine este año, pues esta semana Macron advirtió de que para él el calendario de negociación termina el 31 de diciembre. La razón arguida es política o de moral política, si se quiere, pues el líder galo dice opinar que él no está “política ni democráticamente en situación” de seguir implicado en conversaciones presupuestarias a partir de enero, debida la cercanía de los comicios.

O los Veinsisiete cierran un pacto en el próximo mes, o el debate quedará en suspenso hasta la constitución del nuevo Gobierno francés, que por ese entonces quizá esté ocupado ya por una persona que desearía llevar las políticas comunes a su mínima expresión.

Esta advertencia por parte de Macron llegó el pasado jueves, al término de una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas que había sido convocada por el presidente del Consejo, António Costa, para tratar de acercar posiciones, pero que acabó en un verdadero fiasco; de hecho, la cita debía durar dos días (el 26 y 27 de noviembre) pero fue suspendida el mismo jueves ante la evidencia de la excesiva distancia entre las distintas posiciones.

En realidad, y aunque simplificando un tanto, la pelea puede reducirse a dos bandos: los países del norte (liderados por Alemania) y los del sur (encabezados por Francia e Italia). Los primeros -que históricamente han sido aportadores netos a la UE- creen que el MFP necesita un tijeretazo, mientras que los segundos creen que se queda corto y piden que se aumente el gasto, siendo la política agrícola una de sus líneas rojas.

De hecho, Costa convocó la reunión de los días 26 y 27 de forma extraordinaria y con ánimo de tratar de alcanzar un pacto en torno a su oferta, que pasa por reducir los fondos en un 10% (el equivalente a 204.000 millones de euros) con respecto a la propuesta que había presentado el Ejecutivo de Von der Leyen un año antes.

En ese primer borrador, la Comisión puso sobre la mesa unas cuentas de casi dos billones de euros para siete años, una cifra que en realidad es insuficiente para mantener la actual dotación económica de la PAC a la vez que se devuelve la deuda de los Planes de Recuperación y se aumenta el gasto en defensa y competitividad (como pedía el plan Dragui). Precisamente por eso, entonces Von der Leyen planteó introducir un cambio de paradigma en el MFP al proponer que una buena parte de los recursos sean entregados a cada país para que ellos decidan qué políticas priorizan (aunque con ciertos límites).

No fue suficiente, y ante la falta de acuerdo, luego irrumpió Costa con una reducción del 10% que pretendía convencer a los países del norte, pero que estos siguen considerando conservadora. Y mientras tanto, España o Italia protestan por la exigua dotación de la PAC.

Como ya se ha avanzado, durante la cumbre celebrada esta semana las posiciones entre estos dos grupos no parecieron acercarse demasiado, de modo que el Consejo se ha visto obligado a dejar el posible acuerdo en manos de una nueva reunión de líderes que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre.

Está por ver si entonces se alcanza alguna suerte de compromiso. Lo cierto es que Macron les ha dado a todos una buena razón para ceder y alcanzar un texto consensuado; esto, si se toman en serio su amenaza y no dan por sentado que el presidente galo va de farol y, en realidad, estaría dispuesto a negociar más allá de Año Nuevo.