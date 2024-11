Confirmada la cifra exacta: lo que va a pagar Hacienda en enero a los que aparezcan en la lista

Los mutualistas que en su día cotizaron de más por un error de la Agencia Tributaria son los primeros que están en la lista de Hacienda para proceder a las devoluciones de aquí a final de año. Millones de afectados de los alrededor de 4,5 millones de jubilados afectados ya han cobrado las cantidades correspondientes y de aquí a final de año tendrán que seguir el mismo camino los solicitantes. En caso contrario, desde la Administración tendrán que abonar unos intereses siempre que el pago se demore más allá de 2025.

Los mutualistas llevan en el foco de la noticia después de una sentencia histórica del Tribunal Supremo que dio la razón a un jubilado de la Mutua Laboral de la Banca por lo cotizado de más años atrás. De esta forma, la STS 255/2023, REC. CASACIÓN 5335/2021 del 28 de febrero, reconoce el derecho de una reducción del 100% por lo cotizado de más en el 31 de diciembre de 1966 y del 25% a los que lo hicieron de forma completa entre el el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978.

De esta forma, alrededor de 4,5 millones de personas son los beneficiados de un sentencia histórica de la que se beneficiaran los jubilados que cotizaron por mutualidades laborales a la banca y también a diferentes sectores como la construcción, siderurgia y un gran número de profesiones. La reclamación será la correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, que son los años que aún no han prescrito. No podrán beneficiarse de esto los que cotizaron por Clases Pasivas, las obtenidas por mutualidades de autónomos, la pensiones de viudedad y las no contributivas.

Las devoluciones en la lista de Hacienda

Conforme el Tribunal Supremo se pronunció sobre la obligación de proceder a una devolución a los mutualistas afectados, Hacienda se apresuró en abrir un canal a través de la página web de la Agencia Tributaria en el que el pasado 20 de marzo se habilitó un formulario para que los afectado podría reclamar las cantidades correspondientes. Para acceder al mismo sólo es necesario el certificado digital o la Cl@ve Móvil y para completarlo basta con rellenar los datos personales y añadir el número de cuenta que tiene que recibir el ingreso correspondiente.

Millones de afectados ya han cobrado las cantidades correspondientes y en los próximos meses Hacienda se pondrá al día con los mutualistas que han presentado el formulario y que no han recibido el dinero. Como suele se habitual con las campañas de la declaración de la renta, la Agencia Tributaria se pone un plazo de seis meses para llevar a cabo la devolución. Su supera esta fecha y tiene que actuar a partir del próximo mes de enero de 2025 tendrá que pagar unos intereses, que suelen ser de alrededor de un 4%, dependiendo de la cantidad y el plazo de demora.

«Si se devuelve lo ingresado en la declaración de IRPF, los intereses se calcularán desde la fecha en que se hubiera producido el ingreso», informa la Agencia Tributaria a través de su página web en la que también deja claro que: «Si se devuelven las retenciones u otros pagos a cuenta que se hubieran deducido en la declaración de IRPF, se abonarán intereses si han transcurrido más de 6 meses desde la presentación de la solicitud de rectificación».

Así que todo hace indicar que las personas que presentaron su formulario a tiempo a través de la página web oficial de la Agencia Tributaria podrá disponer del dinero antes de final de año. Como también sucede con las campaña de la renta, Hacienda en muchas ocasiones espera al último mes del año para proceder con el pago de la declaraciones o formularios de mutualistas que han realizado comprobaciones.

«Este formulario se podrá utilizar para solicitar todas las devoluciones correspondientes al período 2020-2023, si bien para 2023, en la mayoría de los casos el cálculo ya aparecerá en Renta Web y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración», dice la Agencia Tributaria sobre el tiempo que tienen los mutualistas para recibir la cantidad que le corresponde por lo cotizado de más años atrás. Sí aún no te has puesto al día, lo más recomendable es actuar de la forma más rápida posible para que no corran los años prescritos y pierdas una cantidad que te corresponde.