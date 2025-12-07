Colas en Lidl para conseguir la corona de Navidad que todos quieren: es frondosa y barata

Estamos en pleno puente de diciembre, de modo que puede que tengas en mente decorar la casa para Navidad. Y si deseas poder encontrar los mejores adornos, a precios económicos, nada como Lidl. El supermercado alemán suele triunfar cada año con su decoración navideña y este año, no iba a ser la excepción. Es más, tiene una corona de Navidad con diseño rústico que ya está arrasando en su bazar online. Su precio, sólo 7,49 euros, ha hecho que muchos la compren sin pensarlo dos veces, porque encontrar una corona tan frondosa, estable y bien acabada por menos de ocho euros no es lo habitual.

Además, la podemos comprar en tres modelos distintos, todos ellos con una belleza rústica que atrae mucho y que está provocando el que muchos no sepan por cuál decantarse. Pero además, su diseño funciona para todos: es elegante sin ser barroco, tiene presencia sin resultar pesada y aporta ese toque verde natural que da calidez incluso antes de que comiencen las fiestas. Pero eso sí, debes tener en cuenta que sólo se vende online, lo que ha creado un fenómeno propio: no hay que esperar en una tienda, pero sí estar atentos al aviso de stock porque las unidades están volando. Muchos usuarios cuentan que la añadieron al carrito y, al ir a pagar, se había agotado, pero todavía hay esperanza. Lidl va reponiendo así que si te gustan mejor no tardes en hacerte con ellas.

La corona de Lidl que arrasa esta Navidad

Una de las ventajas de esta corona es que no se limita a un único diseño. Lidl ha lanzado tres versiones diferentes, pensadas para distintos gustos y espacios. Una de las que más gustan es el Modelo Porta Velas con diámetro de 35 cm y con un peso de 614 gramos. Una corona que incluye cuatro porta velas perfectamente integrados en la estructura. Ideal para usar como centro de mesa durante cenas y comidas festivas.

Luego tenemos el Modelo lazo, con diámetro de 40 cm y con un peso de 328 gramos. Esta corona lleva piñas auténticas, pequeñas campanitas y un lazo rojo que aporta ese toque clásico. Es el modelo que más se está vendiendo para colocar en la puerta de entrada. Y por último está el modelo que se conoce como Natural y que tiene diámetro de 38 cm y con peso de 190 gramos. Es el más ligero, sencillo y rústico; muy frondoso y con ramas que se pueden moldear. Perfecto para quienes buscan una decoración minimalista pero elegante.

Todos los modelos incluyen cinta para colgar, un detalle que parece insignificante pero que facilita mucho la colocación sin necesidad de comprar accesorios adicionales. La podrás comprar y colocar en la puerta sin tener que esperar o comprar más de una y colocas una en el exterior y las otras en el interior de casa, colgada de la pared.

Materiales que imitan coronas artesanales mucho más caras

El éxito de esta corona no se debe sólo al precio. Los materiales están cuidadosamente combinados para lograr un aspecto realista:

Puntas de polietileno de distintas longitudes,

artificial, Y piñas naturales, un detalle que le da un acabado mucho más auténtico.

Las ramas se pueden abrir, cerrar y moldearse, lo que permite personalizar la forma y hacerla más compacta o más abierta según donde se coloque. Esto es lo que hace que muchos usuarios digan que parece una corona comprada en floristería, solo que a una fracción del precio.

Una pieza versátil que funciona en cualquier rincón

Otra de las razones por las que está arrasando es su versatilidad. Ya hemos sugerido exterior e interior, pero queremos darte ahora más ideas:

En la puerta de entrada para dar la bienvenida,

, si la hay, O incluso en una pared blanca donde destaque el verde intenso.

Además, quienes prefieren personalizar sus adornos pueden añadirle luces LED finas, bolas pequeñas, lazos o incluso pequeñas figuras navideñas. La base es lo bastante resistente como para soportar esos añadidos, lo que permite convertirla en una pieza todavía más especial.

Un éxito en el bazar online que probablemente se agotará

Teniendo en cuenta que el año pasado ocurrió algo parecido con otros adornos de la cadena, no sería raro que esta corona de Navidad de Lidl vuelva a agotarse en cuestión de días. La combinación de precio, materiales, variedad y diseño ha creado el cóctel perfecto para que se convierta en uno de los imprescindibles de la temporada. Quien quiera hacerse con alguna de las tres versiones tendrá que hacerlo solo online, un detalle importante porque no aparecerán en tiendas físicas. Y viendo la velocidad con la que se está vendiendo, lo más sensato es decidirse cuanto antes.