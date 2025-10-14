China recrudece la guerra comercial: Pekín sanciona a cinco entidades ligadas a Washington

China ha vuelto a recrudecer la guerra comercial, días después de que Washington amenazara con aumentar los aranceles hasta el 130%. El mandatario dio marcha atrás el pasado domingo, pero no ha sido suficiente para frenar el castigo desde Asia. Pekín ha sancionado a cinco filiales estadounidenses del gigante del transporte marítimo, Hanwha Ocean este martes, según indica un informe del Ministerio de Comercio. Las represalias desde China han vuelto a desatar nerviosismo en los mercados financieros y han empujado a la baja las Bolsas en Europa y Nueva York. Desde el Ministerio de Comercio chino han advertido este martes que «lucharemos hasta el final» aunque han señalado que están abiertos a negociar si Estados Unidos se acerca a la mesa de negociación.

«Las filiales estadounidenses de Hanwha Marine Corporation han colaborado y prestado apoyo a las investigaciones del Gobierno de los Estados Unidos, poniendo en peligro la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de mi país», recoge el informe. Así, el último capítulo de la guerra comercial entre Washington y Pekín se traslada a las puertas marítimas, que empieza desde este martes a cobrar tasas a todos los buques que pasen por las aguas marítimas de China.

El castigo económico desde Asia ha llegado a las puertas de la apertura de las Bolsas de Wall Street, que también digieren los resultados de la gran banca como JP Morgan, Citi o Goldman Sachs. En los minutos previos a la apertura, el índice S&P 500 retrocede un 1% y el tecnológico Nasdaq, un 1,30%. En Europa, casi todo las plazas bursátiles se tiñen de rojo. La Bolsa de París pierde un 1,10%, el parqué de Fráncfort un 1,33% y el selectivo madrileño retrocede a menor medida.

Las cinco filiales que han sido sancionadas son Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

[Noticia de última hora.]