Es el champú natural favorito de los consumidores y se vende en Mercadona

Mercadona es el supermercado líder dentro de su sector por encima de otros competidores. Esto se debe a su amplia oferta en alimentación, higiene y cuidado personal, además de la calidad relación precio de sus productos. En esta ocasión te queremos mostrar uno de esos artículos que está dando mucho de que hablar entre los usuarios. Así es el champú natural de Mercadona.

Y es que si deseas cuidar tu cabello con un producto natural, ecológico y económico, entonces no puedes perderte el champú natural Deliplus de Mercadona. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre este champú: qué tiene de especial, cómo se usa, dónde se puede comprar y cuánto cuesta. ¡Sigue leyendo y descubre el secreto para un cabello limpio, hidratado y protegido!

Todo el mundo habla del champú natural de Mercadona

El champú natural Deliplus de Mercadona es un producto único en el mercado, ya que está formulado con un 97% de ingredientes de origen natural, lo que significa que respeta el equilibrio del cuero cabelludo y del medio ambiente. A diferencia de otros champús convencionales, que contienen químicos agresivos que pueden dañar el cabello y la salud, este champú natural ofrece una limpieza suave y eficaz, sin alterar el pH ni la flora del cuero cabelludo y respetando la fibra capilar.

Entre los ingredientes naturales que componen este champú, destacan el extracto de tilo, que aporta suavidad y brillo al cabello, y los aceites esenciales de salvia y cedro, que le dan un toque aromático y estimulante.El extracto de tilo es rico en flavonoides y mucílagos, que tienen propiedades hidratantes, calmantes y antioxidantes. Los aceites esenciales de salvia y cedro son conocidos por sus beneficios para el cabello, ya que regulan la producción de sebo, previenen la caspa, fortalecen las raíces y estimulan el crecimiento.

Además, este champú natural no contiene sulfatos, siliconas, colorantes, parabenos ni otros ingredientes que puedan resecar, engrasar o irritar el cabello. Por eso, es apto para todo tipo de cabellos, incluso los más sensibles o teñidos. Al no contener sulfatos, este champú no hace mucha espuma, pero eso no significa que no limpie bien. Al contrario, limpia el cabello en profundidad, sin dejar residuos ni apelmazarlo y poco a poco notarás como tu pelo luce cada vez más brillante gracias a que se va regulando el exceso de sebo que por el uso (y abuso) de sulfatos durante años, pasan factura a nuestro cabello.

¿Cómo se usa este champú natural Deliplús?

El champú natural Deliplus de Mercadona se usa como cualquier otro champú, pero con algunas recomendaciones para aprovechar al máximo sus beneficios. Estos son los pasos que debes seguir para lavar tu cabello con este champú:

Humedece el cabello con agua tibia y aplica una pequeña cantidad de champú sobre el cuero cabelludo . Masajea suavemente con las yemas de los dedos, haciendo espuma.

. Masajea suavemente con las yemas de los dedos, haciendo espuma. Extiende el champú por el resto del cabello, desde la raíz hasta las puntas, sin frotar ni enredar el pelo.

desde la raíz hasta las puntas, sin frotar ni enredar el pelo. Aclara el cabello con abundante agua, preferiblemente fría, para cerrar las cutículas y potenciar el brillo.

preferiblemente fría, para cerrar las cutículas y potenciar el brillo. Repite el proceso si lo crees necesario , pero no abuses del champú, ya que puede resecar el cabello si se usa en exceso.

, pero no abuses del champú, ya que puede resecar el cabello si se usa en exceso. Seca el cabello con una toalla, sin restregar ni retorcer el pelo, y peina con un cepillo de cerdas naturales.

sin restregar ni retorcer el pelo, y peina con un cepillo de cerdas naturales. Si quieres, puedes aplicar un acondicionador o una mascarilla natural después del champú, para hidratar y nutrir el cabello en profundidad.

Es importante que sigas estas indicaciones para obtener los mejores resultados con este champú. Recuerda que el cabello natural necesita un cuidado natural, y que no debes someterlo a tratamientos agresivos como el secador, la plancha o el tinte. Si quieres mantener tu cabello sano y bonito, opta por productos naturales como el champú Deliplus de Mercadona, y verás la diferencia.

Además es un producto del todo asequible y que no te va a costar encontrar. El champú natural Deliplus de Mercadona se puede comprar en cualquier supermercado de la cadena, tanto físico como online. Su precio es de 2,05 euros el bote de 400 ml, lo que lo convierte en un producto muy económico y accesible para todos los bolsillos.

Además, al ser un producto de Mercadona, cuenta con la garantía y la calidad de la marca, que se preocupa por ofrecer a sus clientes los mejores productos al mejor precio.

Si quieres probar este champú y comprobar por ti mismo sus resultados, no dudes en hacerte con él cuanto antes, y te garantizamos que te va a sorprender desde el primer uso y acabarás pensando lo mismo que aquellos que ya lo han probado: ¡mejor que el champú de estilistas profesionales!.