El Corte Inglés cuenta con más de 90 tiendas en toda España y algunas de ellas llevan décadas en funcionamiento. Sin embargo, parece que una las más conocidas tiene sus días contados y de hecho ya tiene una fecha concreta para despedirse de todos sus clientes. Descubramos a continuación, cuál es el centro de El Corte Ingles que echa el cierre de forma inminente.

El Corte Inglés de Valladolid que cierra

El Corte Inglés que se encuentra en la calle Constitución de Valladolid, en pleno centro de la ciudad, es el centro que de forma definitiva va a cerrar sus puertas el próximo 28 de febrero a las 22:00 horas. Este será el último día en el que los vallisoletanos podrán disfrutar de las compras en este centro de El Corte Inglés, o tomarse algo en su cafetería de la última planta.

José Antonio Lobato, director de Comunicación de El Corte Inglés en Castilla y León, ha confirmado a El Norte de Castilla que «salvo imprevistos» se ha previsto cerrar el centro coincidiendo precisamente con el final de las rebajas de invierno.

A pesar de la clausura, la empresa todavía se va a mantener todo el mes de marzo trabajando para poder desmontar la tienda y dejarlo todo libre antes de que entre el nuevo propietario a partir del 1 de abril.

Qué se va a poner en su lugar

La nueva entidad propietaria Residencial las Eras, tiene previsto convertir el edificio en un centro multiusos y aunque habrá cabida para apartamentos turísticos y una piscina, las 3 o 4 primeras plantas se dedicarán a otro tipo de establecimientos como un gimnasio, o también, toda la planta baja parece que va a estar ocupada por Zara para un espacio de más de 7.000 metros cuadrados, que por otro lado serviría a Inditex para reubicar a sus dos tiendas de la calle Santiago (las que están en los números 2 y 14).

Los motivos del cierre

El cierre de este histórico Corte Inglés de Valladolid, viene propiciado debido a que las instalaciones ya no eran rentables, siguiendo el plan de reorganización de los centros que no resultan estratégicos en distintos puntos del país. Para la compañía forma parte de una «estrategia de reordenación de sus activos inmobiliarios», en concreto, «aquellos que consideramos estratégicos por no tener toda la oferta completa de un gran almacén o por tener dificultades a acceso con vehículo e incluso dificultades logísticas de surtido».

En cuanto a lo que va a suceder con los 172 trabajadores de El Corte Inglés de la calle Constitución de Valladolid, la empresa ya ha previsto un proceso de entrevistas para poder reubicarlos en otros centros de la capital vallisoletana y Arroyo de la Encomienda.