Posible vuelco al caso Gedesco. El fondo norteamericano JZI, accionista de la financiera, se está planteando dar marcha atrás y no dar por bueno el pacto judicial al que llegó con Máximo Buch y Ernesto Bernia, ex gestores de una de las filiales del grupo, Stator Managment, en la demanda que el consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, ha puesto contra JZI. «El fondo americano JZI, propiedad de David Zalaznick, está valorando no dar validez al acuerdo que Buch y Bernia firmaron con el inversor estadounidense para testificar a su favor en su intento de hacerse de forma ilegítima con la entidad financiera española, dirigida por Aynat», señalan fuentes jurídicas al tanto.

De acuerdo con estas fuentes, «el daño reputacional que está sufriendo JZI en el mercado americano y la denuncia a la que tienen que hacer frente en Estados Unidos, pueden ser la clave de este posible cambio de rumbo, una vez que ha quedado demostrada que la denuncia de JZI contra Aynat y sus socios estaba vacía de contenido».

El pasado 2 de mayo de 2023, en el seno del procedimiento penal que enfrenta a JZ Gedhold (mercantil perteneciente al grupo inversor norteamericano JZI) con sus socios industriales en Gedesco, Antonio Aynat y Javier García Escrivá, salió a la luz el denominado Acuerdo Transaccional con Liquidación, fechado el día 1 de diciembre de 2022 y suscrito con sus testigos en la causa, Bernia y Buch.

En dicho acuerdo, que fue requerido específicamente por el juez al conocer su existencia, se estipulaba el pago por parte JZ Gedhold de un precio a Buch y Bernia a cambio de su colaboración como testigos en la causa. El precio de dicho apoyo se articulaba a través de dos pagos, y ascendía a más de 30 millones de euros.

Dos pagos

Un primer pago, recogido en la estipulación 1.3 y 1.4 del Acuerdo, sería el 20% de la sociedad Stator Managment y sus filiales (entre las que se encuentra Grupo Lantania y Faus Flooring) en el momento de su venta o desinversión.

Y un segundo pago, recogido en la estipulación 1.2 del Acuerdo, consistente en convalidar las ventas de sociedades filiales de Stator a las patrimoniales de Buch y Bernia realizadas con anterioridad al 11 de noviembre de 2022. La estipulación 1.2 del Acuerdo se establecen las reglas de desinversión y que fijan la cartera de participaciones a tener en cuenta en dicho proceso el día 11 de noviembre 2022, cuando la venta ilícita de participaciones de las compañías filiales se había llevado a cabo.

Antes de ese 11 de noviembre que marca el pacto, concretamente los días 21 y 28 de octubre de 2022, actuando en representación de Stator y, simultáneamente, de sus respectivas sociedades patrimoniales -Lily and Beechtree Consulting, Multitrader & Business y Movanta Celon- los testigos y colaboradores del fondo norteamericano compraron para sí mismos y sin abonar un solo céntimo acciones y participaciones representativas del 46% de Faus Flooring y un 12% de Lantania, todas ellas filiales de la propia Stator, según consta en la causa.