Casi 80.000 euros de deuda cancelada gracias a la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad: Repara Tu Deuda

Esta es la historia de Sergio Ferrero González un soñador de Lemoa, Bizcaia con una deuda de 79,712.00 €.

Compró un piso durante el boom inmobiliario, medio año más tarde sus ingresos habían disminuido y intentó solventar la situación con algún préstamo para pasar esa mala racha. A medida que pasaban los meses la situación empeoraba. A esa situación, se le sumó su divorcio y los gastos que conllevaba el proceso. Al tiempo, vendieron el piso por un valor muy inferior al de la compra. Como lo explica el deudor, fue una acumulación de

infortunios.

«Mi caso fue a raíz de la crisis que venía dada. A parte se complicó con un divorcio, algún crédito que teníamos. El piso también lo compramos en el boom inmobiliario y luego al venderlo perdimos dinero. Hubo que pedir otro crédito más para poder venderlo y llegar a cubrir y luego intentas tapar esos préstamos con otros. Te ves que te falta, que a fin de mes no llegas… Intenté hablar con los bancos y su respuesta fue poco profesional y agradable’’ comentaba Sergio.

Pero gracias a encontrar la ley de la segunda oportunidad y a su empresa líder Repara Tu Deuda hoy en día puede decir con total tranquilidad que ya no tiene ninguna deuda.

«Gracias a que conocí a Repara Tu Deuda y me explicaron los pasos que tenía que seguir, los requisitos que tenía que reunir para cumplir la ley de la segunda oportunidad, seguí los pasos, un trato muy profesional y muy amable. Gracias a ellos, hoy en día ya me ha llegado la sentencia. Es una sentencia favorable y me quitan la totalidad de la deuda. Eso me permite a final de mes poder vivir tranquilo. Dar las gracias desde aquí a repara tu

deuda y recomendable 100% a quien se pueda ver en mi situación y es gente muy profesional. Es cierto que la ley existe y se cumple.’’ nos explicaba emocionado.