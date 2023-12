Varios franquiciados de Carrefour denuncian que las promesas de ingresos que la empresa realiza antes de asociarse con ellos «difieren entre un 80% y un 70% de la realidad futura», según Andrea García, de García-Lázaro Abogados, quien representa en los juzgados a media docena de afectados. Las franquicias consultadas por OKDIARIO afirman lo mismo y añaden: «Los contratos que hay que firmar son muy rígidos».

En ese sentido, García también defiende que «hay cláusulas en el contrato de franquicia que benefician al franquiciador, especialmente las relativas a la resolución del contractual».

OKDIARIO ha tratado de ponerse en contacto con Carrefour para poder conocer su versión de los hechos, pero la multinacional no ha ofrecido ninguna respuesta.

Los franquiciados de Carrefour

Los franquiciados de Carrefour cuentan a este periódico que la cadena de supermercados les envía unos proyectos con perspectivas de ingresos y gastos promedios antes de abrir la franquicia. Sin embargo, los afectados denuncian que estas previsiones son muy optimistas y que luego no se cumplen en la realidad.

Además, García explica que «en muchas ocasiones les hacen firmar préstamos bancarios, avales a primer requerimiento con los bancos para poder financiar las operaciones de un futuro contrato de franquicia». Es decir, ellos, siguiendo las perspectivas futuras optimistas que les da Carrefour, «van afianzando el futuro proyecto de franquicia, pero sin firmar contrato aún».

Según la abogada, los franquiciados «normalmente no tienen opción a leer el contrato dado que, incluso, se lo envían en el momento en el que establecimiento ya está abierto». Las cláusulas «benefician al franquiciador» y la forma de rescindir el contrato es mediante «incumplimientos que pueden realizar los franquiciados, pero no hay un sustento para que ellos vayan al juzgado dado que los incumplimientos del franquiciador no constan en el escrito».

Tras pasar uno o dos años, «cuando la franquicia ya va en declive, los franquiciados se dan cuenta de que de que no hay el beneficio prometido y de que están endeudados», afirma García.

Además, «hay un sistema de aprovisionamiento concreto de Carrefour», una serie de acuerdos con marcas. Los afectados afirman que estos convenios les perjudican: «A un franquiciado de Galicia le envían la misma protección solar que a un franquiciado de Málaga, no diferencian tiendas».

La abogada defiende que el cambiar el trato entre diferentes tiendas con distintas circunstancias podría mejorar las cuentas de los establecimientos. «Los proyectos previos de franquicia deberían de diferenciar localizaciones y mercado potencial para poder valorar esas cifras futuras cifras de venta y de gastos y para que el franquiciado forme su voluntad de una manera mucho más concreta».

Además, la profesional advierte que Carrefour impone una serie de gastos fijos. «La empresa no se hace cargo de la partida de uniformes, por ejemplo, y el franquiciado no ha contemplado ese gasto porque se le ha omitido esa información al principio». Lo mismo pasa con «muchos gastos» que «pueden ser pequeños, pero cuando los vas sumando dan problemas».

La jurista explica que estas circunstancias son algo que está sucediendo «sistemáticamente», «pero las demandas tienen su precio y no todos pueden asumirlo». «Nos piden reclamaciones de 300.000 euros a 600.000 euros», incide. Sin embargo, hasta la fecha, ningún tribunal ha dictado ninguna sentencia firme sobre estos casos.