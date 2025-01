El asalto del Gobierno de Pedro Sánchez a Telefónica con la destitución de su presidente, José María Álvarez-Pallete, esconde un enorme control publicitario a los medios de comunicación, ya que la compañía del Ibex 35 es el sexto mayor anunciante de España, según se refleja en el último Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2024 elaborado por InfoAdex. No obstante, si se tiene en cuenta el gasto en publicidad del propio Estado, tal y como figura en los planes del Ejecutivo, la teleco se convertiría en el séptimo, pues el Gobierno socialista se encontraría en primer lugar.

En concreto, Telefónica invirtió en 2023 casi 53 millones de euros en publicidad, lo que supuso el 1,2% del gasto publicitario de todo el país, el doble que entidades como el Banco Santander, Samsung Iberia, Renault o CaixaBank.

Por otro lado, el Ejecutivo dedicó, en 2023, 90,4 millones de euros a publicidad, un 30% más que el segundo mayor anunciante del país, L’Oreal (72 millones de euros durante el mismo periodo, un 1,7% del total). Con todo, Sánchez no se conforma con eso, sino que ha interferido en una de las compañías de España que más invierten en este tipo de partidas.

De esta forma, el asalto del Gobierno a la presidencia de la compañía culminada en el consejo extraordinario del pasado sábado tiene, como efecto colateral, la intervención directa en el sexto mayor anunciante de España.

Telefónica, el sexto anunciante de España

Según el ránking elaborado por InfoAdex, los mayores anunciantes del país son los siguientes:

L’Oreal: 72,2 millones de euros, un 1,7% del total Stellantis: 68,4 millones de euros, un 1,6% del total Proter & Gamble: 64,3 millones de euros, un 1,5% del total Orange: 57,7 millones de euros, un 1,4% del total ONCE: 54,5 millones de euros, un 1,3% del total Telefónica: 52,9 millones de euros, un 1,2% del total El Corte Inglés: 49 millones de euros, un 1,2% del total Volkswagen: 46,6 millones de euros, un 1,1% del total Vodafone: 44,6 millones de euros, un 1,1% del total Amazon: 39,6 millones de euros, un 0,9% del total

Así, esta lista revela la importancia que Telefónica como anunciante por el peso que le ha dado a su inversión publicitaria. Y esto es algo que a Sánchez le atrae de forma especial, ya que se ha empeñado en aumentar el control sobre los medios de comunicación.

De hecho, el plan de acción para amordazar periodistas del Ejecutivo tiene entre sus puntos la «obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas» y «crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que recibe». Puntos que muestran la obsesión del presidente por estos asuntos.

En total, según el informe, «la suma de la inversión publicitaria de los veinte primeros anunciantes de 2023 supone el 20,1% del total de la inversión publicitaria controlada». De ahí que el gasto de la teleco sea uno de los más relevantes de España.

Destitución de Pallete

La destitución de Pallete no sólo hace efectivo el asalto del Gobierno a la operadora, sino también la traición de la saudí STC Telecom, que pasó de ser posible aliada del ya ex presidente a facilitar su salida.

Formalmente, la teleco saudí no ha tenido participación en la salida de Pallete, puesto que aún no tiene representantes en el consejo. Pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que, sin su apoyo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no habría podido llevar a cabo la maniobra culminada ahora. De hecho, añaden que el Gobierno ha querido llevarla a cabo antes de dicha incorporación al consejo porque STC aspira a tener dos asientos, como adelantó OKDIARIO.

Por otro lado, en una reunión extraordinaria, el consejo ha nombrado a Marc Murtra, hasta ahora máximo ejecutivo de Indra, nuevo consejero y presidente de la operadora. Ángel Escribano será el sustituto de Marc Murtra en Indra.

El próximo consejo de administración de la compañía, que se celebrará este domingo de forma extraordinaria, nombrará a Escribano y servirá para tapar el hueco que deja Murtra tras su salida a Telefónica. Se cierra así el círculo de nombres iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras su toma de control en Telefónica y la obligada salida de José María Álvarez-Pallete.