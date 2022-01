Capital Energy, empresa de energías renovables que ha mostrado una gran actividad en las últimas fechas en las subastas convocadas por el Gobierno, ha comunicado a la plantilla de su filial comercializadora Eneluz un ERE que incluye a los 29 trabajadores de la empresa. Según explican fuentes sindicales, Capital Energy, fundada por el empresario madrileño Jesús Martín Buezas, comunicó el pasado 3 de enero a los empleados de Eneluz, una comercializadora andaluza con más de 30.000 clientes -principalmente residenciales- la apertura de las negociaciones para rubricar el ERE para toda la plantilla. Fuentes oficiales de Capital Energy no han contestado a la petición de información de este diario.

Según estas fuentes, la empresa ha pedido a los empleados que tres personas de la plantilla formen el equipo negociador por parte de los trabajadores, para lo que tienen un plazo de hasta el 17 de enero, próximo lunes. «Nos han comunicado el despido de los 29 empleados, el cierre de la única oficina de la empresa en Motril, Granada, y también el del punto de Atención al Cliente», explican.

Capital Energy compró esta empresa renovable a finales de 2020 con el objetivo claro de entrar en toda la cadena del sector eléctrico, desde la generación hasta la comercialización. En ese momento, según admitió la empresa, Eneluz tenía 32.000 clientes y unos 50 empleados. Para fomentar esta pata del negocio, la compañía fundada por Buezas contrató también a Douglas Medrisch, responsable de retail de la petrolera Repsol -que inició en 2018 la apuesta por el sector eléctrico-. Antes de esta compra, en octubre, habían anunciado la creación de una empresa comercializadora de electricidad renovable.

Era en principio el inicio de una expansión que parece se ha truncado ahora, al menos en lo que Eneluz se trata. Los empleados aseguran que Medrisch ya no da las órdenes en la empresa y dan por hecho que venderán los clientes que tienen actualmente a otra compañía eléctrica.

Rey de las subastas renovables

Capital Energy ha destacado por ser el rey de las subastas de las renovables que ha ido convocando el Gobierno. Ni siquiera gigantes como Endesa, Iberdrola o Repsol han pujado tan fuerte como esta empresa por los megawatios verdes que ha puesto la ministra Teresa Ribera a disposición de las empresas -la última, en octubre-.

Pero esta fuerte apuesta tiene sus inconvenientes. Graves. Hace falta mucho músculo financiero para desarrollar los megawatios que se ganan en la puja de Transición Ecológica -se estima que un millón de euros por cada MWh-. Incluso el nombre de Capital Energy sonó para convertirse en el principal accionista de Duro Felguera.

De momento, ese músculo financiero no llega. Los planes de salida a Bolsa no se han concretado por diferencias en la valoración de los activos y, como publicó este diario, en septiembre le dio el mandato a Bank of America Merril Lynch para buscar inversores que aporten capital a la empresa.