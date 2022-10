La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho este sábado que las entidades bancarias «comprenden que es el momento de arrimar el hombro» para buscar una solución para ayudar a las familias ante el encarecimiento de las hipotecas por el alza del euríbor.

Calviño ha destacado que en estos momentos «hay un diálogo muy constructivo con la banca» y que las entidades son conscientes de que hay que seguir avanzando «para aliviar las finanzas de las familias». Por ello, ha defendido su apuesta «por el dialogo y la cooperación», y ha añadido que ve que las entidades «comprenden que es el momento de arrimar el hombro», ha declarado en una entrevista en Canal Extremadura Televisión.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera «correcta» la propuesta que ha hecho «una entidad financiera que también tiene participación pública», en alusión a CaixaBank, «de congelar durante todo este año las hipotecas».

A su llegada a la celebración del 60 Aniversario de Mensajeros de la Paz este viernes, Díaz aseguró que está siguiendo el debate de las hipotecas «con mucho interés». El Gobierno y el sector financiero trabajan para encontrar una solución que, hasta el momento, pasa por extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años, según la propuesta presentada por la banca para ayudar a los clientes vulnerables a hacer frente al pago de sus hipotecas tras la subida de los tipos de interés.

«Creo que lo que se está planteando no es suficiente. La apuesta que hago es la que ha hecho una entidad financiera que también tiene participación pública. Creo que no va de ayudar a los vulnerables, esta crisis va de vulnerables, pero va de clases medias y, en este sentido, la propuesta que ha hecho una de las entidades financieras de congelar durante todo este año las hipotecas para el conjunto de la población española es lo correcto. La medida que se está trabajando creo que no es suficiente», dijo.