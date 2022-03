La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido este jueves de que las instituciones europeas señalan que el alza de precios no va a ser tan transitorio como se pensaba y se va a mantener, en principio, todo el año 2022. «Ya llevamos bastante tiempo con un alza de precios de la energía», ha admitido la vicepresidenta primera durante una entrevista.

Desde el primer momento, la vicepresidenta ha admitido que se ha mostrado «particularmente preocupada», no tanto por la cifra de la inflación, sino por las causas subyacentes de la misma, que principalmente se refieren a los precios de la energía. Ante este impacto, Calviño ha defendido las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez para frenar la escalada en los precios, que incluyen la prórroga en la reducción de algunos impuestos, al tiempo que ha insistido en abordar en la Unión Europea un cambio en la regulación europea para conseguir desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad.

En cuanto al gas, Calviño ha explicado que España tiene más o menos un tercio de la capacidad de regasificación de Europa, lo que supone para España un factor de autonomía estratégica «muy importante», ya que permite recibir gas no solo por tuberías, sino también por barcos. No obstante, la dificultad es que España no cuenta con las infraestructuras necesarias para exportar ese gas a otros países y que llegue donde hace falta ahora mismo, que es el Este y el Norte de Europa.

«Se trata de inversión en infraestructuras que no se hace de la noche de la mañana», ha justificado la vicepresidenta, quien ha enfatizado que ahora mismo la prioridad es amortiguar el impacto de la guerra sobre los ciudadanos de los españoles. «Esto es lo urgente y lo más importante en este momento», ha recalcado.

Ralentización del crecimiento económico

La vicepresidenta ha asumido que el conflicto bélico tendrá un impacto económico en España y en la Unión Europea, principalmente a través de tres vías: los precios de la energía, las relaciones comerciales y los posibles impactos en los mercados financieros internacionales. «Puede haber un impacto de ralentización de la recuperación, que ya estaba siendo fuerte y un impacto claro sobre los precios», ha señalado la vicepresidenta.

No obstante, la responsable económica del Gobierno ha insistido en que España es el país menos expuesto a las consecuencias económicas del conflicto, ya que no hay dependencia de gas ruso, la exposición comercial a Rusia y Ucrania es «relativamente pequeña» y hay una situación de estabilidad financiera.

Aunque no ha querido adelantar una modificación de las previsiones del cuadro macroeconómico, la vicepresidenta ha defendido que durante estos dos años marcados por la pandemia y en un contexto de incertidumbre, el Gobierno ha tratado de elaborar sus presupuestos con arreglo a una aproximación «prudente» sobre la evolución económica. Con todo, en el mes de abril el Gobierno tendrá que actualizar sus previsiones macroeconómicas para iniciar el ciclo presupuestario de cara al ejercicio 2023. «En ese momento integraremos la realidad que tengamos», ha explicado la vicepresidenta.