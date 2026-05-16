A los clientes de los bancos muchas veces les resulta muy difícil entender los productos que estos ofrecen. Por ello, unos jóvenes españoles han desarrollado la aplicación BUOH, que se integra con los bancos e instituciones financieras, y a través de la inteligencia artificial, ayuda al cliente a entender los productos de los bancos. «Por ejemplo, un cliente tiene que ir a hablar con el gestor al banco y, antes de hacer esto, puede analizar la situación con la app BUOH y ver qué productos son los que mejor le encajan, si un plan de pensiones o una hipoteca, y después contactar con el agente de la entidad teniendo más idea de lo que busca y necesita. La mejor opción es educar al cliente para que entienda todos los temas financieros», explica a OKDIARIO Kaloyan Tzankov, Co-Fundador de BUOH.

El objetivo de los creadores de esta app es educar al cliente para encontrar el mejor producto y también al banco para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios. En consecuencia, varios bancos y consultoras ya se han interesado por esta aplicación. «Estos últimos meses hemos tenido reuniones y conversaciones más avanzadas con la banca catalana y también hemos visto interés en Estados Unidos por parte de alguna consultora, así como por consultoras españolas», indica Tzankov.

Con esta aplicación se quiere romper la desconfianza que muchas veces existe por parte de los clientes hacia los bancos, por lo que se intenta acabar con esta barrera. «La finalidad es que el cliente tome mejores decisiones a la hora de elegir un producto financiero. Por ejemplo, si el usuario ya ha buscado un producto en la aplicación lo más probable es que le llamen desde el banco para explicarle este producto mejor», aclara.

Esta aplicación desarrollada por Ivan Vaquero, el fundador de BUOH y Kaloyan Tzankov, cofundador, también sería muy útil en el caso de las aseguradoras. «Hemos visto que algunas aseguradoras están muy anticuadas, todo lo hacen a papel y no gastan mucho en innovación. En el caso de las aseguradoras, la app BUOH le indicaría al cliente qué productos necesita para estar bien asegurado. Y con la información que ofrece el usuario se pueden asignar los seguros más adecuados o incluso indicarle que no necesita ninguno», concluye.

Nuestro objetivo principal es que la app la acaben usando los bancos en España y después las aseguradoras. Pero en Estados Unidos estaría más enfocado a las empresas de Union Credit, que básicamente se dedican a dar créditos y también hacen venta cruzada de seguros o productos financieros.

La aplicación BUOH ya existe y está disponible para cualquier usuario, pero el fin de sus creadores es llegar a crear un modelo piloto para los bancos. «Nuestra meta es hacer un piloto a menor escala, pues a lo mejor con 30.000 o 40.000 usuarios activos, confirmar que funciona todo y sacar un producto nuevo, aunque siempre habrá mejoras que hacer», expone.

«En este caso, en el piloto, se incluirían los productos que el banco decida y además, contaría con un chatbot, al que los usuarios pueden plantear distintas situaciones financieras que quieren emprender en sus vidas, y a cambio recibir consejos. Va a analizar la situación y te va a decir las mejores opciones. Siempre siendo realista, no te va a vender por vender. El objetivo es que sea algo adecuado», defiende.

Por tanto, la finalidad de esta app es que el banco hable el lenguaje del usuario y que se simplifique todo muchísimo, y que cualquier persona pudiera entender los productos financieros o cualquier tema financiero.

Así, los principales problemas que han detectado los creadores de esta app en las conversaciones con las entidades bancarias son clientes desorientados o con poca confianza y baja cualificación del cliente antes de llegar al asesor, así como procesos digitales rápidos, pero poco claros para el usuario y costes de adquisición altos.

Además, uno de los puntos diferenciales de BUOH es que no funciona como un simple asistente conversacional. Se trata de un sistema capaz de detectar riesgos, necesidades y oportunidades financieras del usuario en tiempo real, conectándose de forma inteligente con los productos y soluciones de la propia entidad financiera.

Los creadores de esta app han participado ya en eventos como Finnovate USA, en San Diego, «donde fuimos seleccionados para presentar el proyecto», el Fintech & AI Unconference de Madrid o el Mobile World Congress, «donde precisamente surgieron varias de estas conversaciones estratégicas».

«El interés que estamos viendo viene sobre todo de cómo utilizar IA no sólo para automatizar procesos, sino para generar claridad, confianza y guidance financiero antes de la venta. Especialmente en sectores donde el dinero, el riesgo y la complejidad hacen que la confianza del usuario sea crítica», asegura Tzankov.