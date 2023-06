Buenaventura (CNMV) avisa de los «riesgos» que puede suponer la IA para los mercados financieros

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha avisado este martes de que la Inteligencia Artificial (IA) comporta ciertos «riesgos», como los movimientos desordenados o los comportamiento de rebaño, pero también ha indicado que puede suponer ventajas, como por ejemplo, al ámbito de la supervisión.

Buenaventura ha sostenido que nadie sabe cuál puede ser el impacto de la IA, puesto que se trata de una tecnología «muy disruptiva» cuyo tiempo de adaptación hasta su adopción masiva y desarrollo pleno «es largo».

Además, ha recordado que esta tecnología no es exactamente nueva, puesto que más de un 50% de las ejecuciones que se hacen actualmente en Bolsa «lo deciden máquinas con autonomía, no las decide un humano». «Lo que ocurre es que los algoritmos que tenemos no son tan sofisticados como los que estamos empezando a ver en otros ámbitos», ha explicado.

Así, entre los riesgos de esta tecnología ha señalado la posibilidad de que se produzcan movimientos desordenados, comportamiento de rebaño, posible manipulación por parte de algortimos, de generación de ruido. Pero ha afirmado que hay «ventajas» como en costes, en la mejora de decisiones y para utilizarla en el ámbito de la supervisión, donde puede usarse para detectar fallos de conducta.

«Sacudida» en el empleo

En paralelo, esta nueva tecnología puede suponer una «sacudida sin precedentes» en los mercados laborales, según ha advertido la primera subdirectora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, para quien no existen garantías de que finalmente los beneficios superen a los costes y ha reclamado un conjunto de reglas «verdaderamente global».

En un discurso pronunciado en Glasgow con motivo del tercer centenario del nacimiento de Adam Smith, la mano derecha de Kristalina Georgieva en el FMI indicó que la IA podría contribuir a revertir la ralentización en el crecimiento de la productividad mundial mediante la automatización de ciertas tareas cognitivas al tiempo que da lugar a nuevas funciones de mayor productividad para que las realicen los humanos.

Sin embargo, aparte de las potenciales ganancias en productividad, Gopinath destacó que la IA podría afectar a las ocupaciones y las industrias de manera diferente a oleadas anteriores de automatización. En este sentido, recordó que estudios empíricos recientes sugieren que la IA puede reducir la polarización del mercado laboral al ejercer presión a la baja sobre los salarios de los trabajos mejor remunerados, además de aplanar la estructura jerárquica de las empresas, aumentando el número de trabajadores en puestos junior y disminuyendo el número en puestos de mando intermedio y alto.

«El número de puestos de trabajo afectados podría ser arrollador», afirmó la alta funcionaria del FMI, para quien no puede garantizarse que las ganancias de los ganadores sean suficientes para compensar a los perdedores.

«Es muy posible que la IA simplemente reemplace los trabajos humanos sin ningún esfuerzo para crear nuevos trabajos más productivos para que los humanos se muden», por lo que, a pesar del potencial de la IA, instó a considerar el amplio efecto negativo que podría tener sobre el empleo y la agitación social que esto podría causar.

«La mano invisible no será suficiente»

De este modo, en referencia a Adam Smith, la economista defendió que la mano invisible por sí sola puede no ser suficiente para asegurar amplios beneficios para la sociedad por la introducción de la IA por lo que considera necesario y urgente establecer regulaciones sólidas e inteligentes que aseguren que esta innovación se aproveche en beneficio de la sociedad.

«Cuando se trata de IA, necesitamos más que reglas nuevas. Necesitamos reconocer que esto podría ser un juego completamente nuevo, y que requerirá un enfoque completamente nuevo de la política pública», señaló, añadiendo que la propuesta planteada por la UE es un comienzo alentador.