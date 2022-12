British Airways sufre un fallo informático que deja en tierra vuelos de larga distancia en EEUU y Asia

Los pasajeros de British Airways se han quedado en tierra después de que un fallo técnico provocase el retraso y la cancelación de vuelos de larga distancia solo unos días antes de Navidad. La aerolínea se disculpó por los cientos de pasajeros que se quedaron «tirados» en Estados Unidos y el Caribe con tiempos de espera que en algunos casos han superado las 20 horas.

El problema técnico provocó retrasos masivos en los vuelos de la aerolínea insignia del Reino Unido, dejando varados a los pasajeros, ya que al menos nueve vuelos de larga distancia a Heathrow fueron cancelados anoche y esta mañana. Los pasajeros furiosos recurrieron a Twitter para expresar su frustración, publicando imágenes de largas colas y fotos que mostraban a algunas personas incluso durmiendo en los pasillos de los aviones mientras esperaban el despegue.

🚨#BREAKING: Entire British airways computer system is down affecting every flight

📌#UnitedStates| #USA

All of British airways flights are currently grounded as their computer system is down affecting all flights worldwide and no flights can take off or can file a flight plan pic.twitter.com/4dWMU4KKg5

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 20, 2022