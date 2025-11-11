El Ibex 35 ha sumado un 0,46% a mediados de su sesión este martes, lo que ha llevado al índice madrileño a conquistar nuevos máximos bursátiles jamás vistos en el parqué tras la reapertura de la Administración de Estados Unidos. En este sentido, el Ibex 35 ha superado los 16.200 puntos después de que el Senado estadounidense aprobará un paquete de medidas de financiación que desbloqueaban la vía para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia del país.

La aprobación en Estados Unidos de las medidas que desbloquean el cierre gubernamental ha sido posible por el voto favorable de ocho demócratas, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

El visto bueno a este proyecto de ley de financiación ha llegado después de que, en la víspera, estos ocho senadores acordaran con la mayoría republicana permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, la principal condición requerida por los demócratas.

Asimismo, la Cámara Alta de EEUU ha aprobado financiar la edificación militar, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, incluye una medida provisional para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre.

En el plano empresarial, la temporada de resultados llegará esta semana a su fin: el jueves, en España, será el turno de Banco Sabadell, que presentará sus cuentas por primera vez tras el fracaso de la OPA de BBVA, mientras que el viernes lo hará Merlin Properties. En EEUU, el jueves, Disney dará a conocer sus resultados.

Hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de Ercros. La química registró pérdidas de 41,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de cinco el resultado negativo de 7,8 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2024.

A nivel macro, esta semana se publicarán los datos de confirmación de inflación de Alemania, España y Francia, mientras que en Estados Unidos conoceremos el jueves el dato de IPC del mes de octubre, que se espera que se ubique en el 3%.

Las empresas del Ibex 35

En el tramo medio de la negociación, las cotizadas que lideraban las alzas fueron Rovi (+3,35%), Aena (+2,45%), Puig (+1,61%), Bankinter (+1,27%) y ACS (+1,13%). En el lado contrario, los mayores descensos fueron registradas por Grifols (-1,91%), Acciona Energía (-1,71%) y Amadeus (-1,46%).

Mercados internacionales

Las principales plazas europeas también cotizaban en positivo en el tramo medio de la jornada. Londres se anotaba una subida del 0,81% en torno a las 11.57 horas, mientras que París avanzaba cerca de un 0,61% y Fráncfort cotizaba plano. Milan, por su parte, escalaba un 0,71%.

El barril de Brent cotizaba en los 64,33 dólares en el tramo medio de la sesión europea, un 0,42% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,33 dólares, un 0,35% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 3,176%, mientras que en el mercado de divisas, el euro se mantenía estable y se intercambiaba a 1,1561 dólares.