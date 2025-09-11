El BCE congela los tipos de interés en el 2,00% y se aparta de la estrategia de la Fed

El Banco Central Europeo (BCE) ha confiado —con el regreso del viejo lema de «esperar y ver»,— que la economía del Viejo Continente está equipada para afrontar a un mundo financiero muy turbulento: desde la crisis fiscal en Francia, hasta el asalto comercial de la Casa Blanca y la frágil relación de las potencias del Occidente con Moscú. Así, el banco central con sede en Fráncfort se ha dispuesto a mantener la tasa del depósito de la eurozona en el 2,00%, tal y como anticipaban los 59 economistas encuestados por Bloomberg además de los analistas consultados por este periódico.

El banco central ha revisado al alza la inflación para 2025, aunque ha rebajado sus expectativas para 2027. La entidad prevé un repunte al 2,1% en la zona comunitaria, y del 1,7% para 2026 del 1,6% anterior. No obstante, las cifras que ha proporcionado Fráncfort hoy han revisado la evolución de los precios a la baja del 2% hasta el 1,9% para 2027. Esta decisión refleja que el banco de la Unión Europea confía en la resiliencia de Europa ante la bestia arancelaria y el resto de los choques geopolíticos que obstaculizan el aterrizaje suave de la zona euro. El consenso de los analistas es de que el BCE ha puesto fin a la senda de política monetaria menos restringida y que el banco central no volverá a recortar el precio del dinero hasta 2026.

Aunque los mercados ya daban por hecho una pausa en la senda monetaria este mes, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se pronunciará acerca de las perspectivas de crecimiento e inflación para el espacio comunitario a las 14.45 en la sede del banco central en Fráncfort. Estas previsiones serán las claves para los inversores, quiénes han visto como la entidad ha logrado aterrizar la inflación en el 2,1% para la veintena de países de la eurozona. Además, han logrado atajar el desempleo hasta el 6,2%, lo que se considera como mínimos históricos para la Unión Europea. El caso de España se sitúa algo más alto, en el 2,7%, que coloca la cesta de compra en el país en el rango más alto de la eurozona.

Con esta decisión, el eurobanco se ha alejado cada vez más de la estrategia de su homólogo estadounidense, la Reserva Federal (Fed), entidad que se encuentra en el rincón opuesto de la tormenta arancelaria. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha visto sofocada por la estrategia económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una inflación que apunta al alza.

