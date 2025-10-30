BBVA incrementó su beneficio neto atribuido un 4,7% en los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 7.978 millones de euros, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. A tipo de cambio constante, sin tener en cuenta el impacto de la inflación en otros países, el resultado neto del banco experimentó un incremento del 19,8%.

En el tercer trimestre en solitario, el beneficio neto atribuido del banco fue de 2.531 millones de euros, un 3,7% menos, mientras que el margen bruto alcanzó los 9.102 millones, un 4,4% más.

«Mirando al futuro, seguimos ejecutando con determinación nuestro plan estratégico para alcanzar los ambiciosos objetivos financieros que nos hemos marcado para el periodo 2025-2028. Esta hoja de ruta consolidará aún más nuestro liderazgo en crecimiento y rentabilidad en la banca europea», ha dicho el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

Los ingresos totales (margen bruto) de BBVA entre enero y septiembre aumentaron un 3,7%, hasta alcanzar los 27.136 millones de euros. De esa cantidad, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) ascendieron a 19.246 millones, con un crecimiento del 2%, mientras que las comisiones netas aportaron 6.071 millones, un 5,5% más.

Resultados de BBVA

Dentro del conjunto de ingresos, el resultado de las operaciones financieras descendió un 33%, hasta los 1.962 millones de euros, debido al menor aporte de Turquía y a la reducción de las coberturas de divisas.

En cuanto a los gastos, el banco destinó 5.592 millones de euros a personal, un 2,7% más, y 3.640 millones al resto de gastos de administración, con un incremento del 0,5%. El impacto negativo de las amortizaciones se mantuvo prácticamente estable, en 1.128 millones de euros.

Durante los nueve primeros meses del año, BBVA registró un cargo de 4.328 millones de euros por deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable, un 1,1% superior al del mismo periodo del año anterior, y más que duplicó sus provisiones, hasta 233 millones.

El aumento de los ingresos, junto con el control de los costes, permitió una nueva mejora en la eficiencia, que se situó en el 38,2% al cierre de septiembre, siete décimas menos que hace un año.

Entre enero y septiembre, BBVA sumó una cifra récord de 8,7 millones de nuevos clientes, de los cuales el 66% se incorporó a través de canales digitales. Gracias a ello, la base de clientes activos superó los 80 millones al cierre del tercer trimestre de 2025.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 19,7% al cierre del noveno mes del año, cuatro décimas menos interanualmente. En cambio, el coste del riesgo bajo en siete décimas, hasta el 1,35%, y la ratio de capital CET1 se situó en el 13,42%, 58 puntos básicos más.

A 30 de septiembre de 2025, el balance de BBVA estaba valorado en 813.063 millones de euros, un 5,7% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 5,7% también, hasta 436.165 millones de euros.

La cartera de crédito a particulares subió un 9%, hasta 185.250 millones de euros, especialmente por un alza del 14,8% del crédito al consumo. De su lado, la cartera de crédito a empresas avanzó un 16,2%, hasta los 222.487 millones de euros.

Del total de préstamos, el banco registraba 13.813 millones de euros en créditos de dudoso recobro, lo que supone un descenso total de 777 millones frente a septiembre de 2024. Con esto, la tasa de mora se redujo en cinco décimas, hasta el 2,8% al terminar el noveno mes del año.

Por otro lado, la entidad financiera contaba con 751.253 millones de euros en pasivos (+5,4%), de los cuales 471.364 millones de euros (+7,7%) eran depósitos de los clientes.

En lo que se refiere al resto de recursos de clientes, BBVA gestionaba al cierre del periodo 176.953 millones de euros en fondos de inversión y carteras gestionadas, un 19,7% más; además de 32.923 millones de euros en fondos de pensiones, un 7,4% más; y otros 6.541 millones en otros productos fuera de balance, un 36,8% más.