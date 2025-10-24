La inflación de EEUU repunta hasta el 3% y sella un recorte por parte de la Fed

La inflación de Estados Unidos repuntó hasta el 3% a finales del mes de septiembre del 2,9% previo según el anticipado dato del índice de precios al consumo (IPC) publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que ha sellado un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), la próxima semana. Los mercados han celebrado el dato, que aunque ha dejado a la primera economía del mundo lejos del 2% que marca como objetivo el banco central, fue menor de lo anticipado por los analistas. En este sentido, una encuesta a economistas por parte de la agencia Bloomberg, anticipaba que los precios de la cesta de la compra se iban a encarecer hasta el 3,1%.

En Wall Street, el índice S&P 500 ascendió un 0,70% en el premercado tras la publicación del dato mientras que el índice tecnológico, el Nasdaq, subió a mayor medida hasta el 1,04%. El dólar, por su parte, se ha depreciado frente una cesta de divisas tras conocer la noticia este viernes. El banco central se reunirá este jueves sin un barómetro muy clave a su estrategia, los datos del empleo, que han sido atrasadas por consecuencia del cierre. Según la estratega de la agencia Bloomberg, Ira Jersey, «la mirada de la Reserva Federal se ha desplazado hacia el mercado laboral, que todavía parece relativamente débil».

El dato subyacente también fue del 3%, por debajo del 3,1% pronosticado por los analistas. El cierre prolongado del gobierno en Estados Unidos ha entrado en su vigésimo tercer día este viernes y demoró la salida del dato de la inflación por nueve días. En este contexto de estancamiento, la Reserva Federal (Fed) se reunirá este jueves para decidir el curso monetario de la economía de Estados Unidos este jueves con un apagón de datos, sobre todo en materia al empleo.