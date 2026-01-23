La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha entrado en el principal debate que copa las redes, al margen de los casos de corrupción del PSOE y antes del accidente ferroviario: «Hay un trasvase de riqueza de los jóvenes a los mayores», reconoció este jueves en referencia al gasto en pensiones y a la subida de las cotizaciones que merman los salarios.

Al hablar de las causas de la escalada de los precios de la vivienda y de las dificultades para acceder a una, Ortiz añadió que «hay un problema de salarios de los jóvenes, tenemos un traspaso de riqueza de los jóvenes a los mayores con el incremento de las cotizaciones sociales, que a quien más daño hace es a los jóvenes trabajadores».

«No es sólo por el incremento de las pensiones, sino que cada vez hay más personas en edad de jubilarse, lo que supone más presión sobre el sistema, es decir, menos gente tiene que pagar la pensión a más personas. En general, las pensiones son un problema de todos, pero a quien más afecta es a los jóvenes», añadió la consejera delegada de Bankinter.

Este debate ha polarizado a los ciudadanos por grupos de edad y no por afinidad política, como suele ser habitual. Así, el grupo más joven culpa a los mayores (a los que suelen calificar como «boomers») de que tengan unos sueldos tan bajos y de que no puedan acceder a una vivienda, puesto que considera que los recursos se destinan mayoritariamente al pago de las «pensiones de lujo» de los jubilados.

Por el contrario, el grupo de edad más avanzada se indigna porque se cuestione su derecho a cobrar la pensión que les corresponde después de «toda una vida trabajando» y contesta a los jóvenes que el problema de sus bajos salarios es otro y no tiene nada que ver con sus pensiones.

Desconocimiento del sistema

Como siempre suele ocurrir, ambas partes tienen parte de razón, si bien sus argumentos traslucen también una gran ignorancia de cómo funciona el sistema. Por un lado, los jóvenes confunden rentas públicas (las pensiones) con privadas (la mayoría de los salarios) y plantean la economía como un juego de suma cero, en el que lo que unos reciben lo pierden los otros.

Por otro, los mayores parecen creer que estamos en un sistema de capitalización -en el que lo que cotiza cada uno se guarda para su jubilación- y no en el de reparto real, donde las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales. Lo que cada persona ha cotizado en su vida genera el derecho a cobrar una pensión, pero no a que ésta tenga una cuantía determinada.

Subida de las cotizaciones

En lo que sí tienen razón los jóvenes es en que la subida de las cotizaciones decretada por Pedro Sánchez para tratar de frenar la sangría de las pensiones les reduce aún más el salario, y el impacto es mayor en los sueldos más bajos, como sostiene la CEO de Bankinter.

Y en lo que están en lo cierto los de más edad es en que el problema de los salarios no se deriva de las pensiones, sino de los desequilibrios de nuestro mercado laboral: elevada tasa de paro, baja productividad y sectores de escaso valor añadido.

Como ha informado OKDIARIO, el sistema actual ya es insostenible por la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir unas pensiones que son las más altas de la historia y con un número creciente de jubilados por nuestra pirámide demográfica. Por eso, el Gobierno está cubriendo el déficit con impuestos y deuda pública.

Lo que no se plantea en ningún momento es bajar la cuantía de las pensiones para hacer sostenible el sistema, que es lo que piden los jóvenes. El profesor Jesús Fernández-Villaverde ha publicado un paper en el que analiza el sistema de pensiones y concluye que es insostenible porque la rentabilidad que ofrece a los pensionistas es muy superior al crecimiento de los ingresos por cotizaciones. Y asegura que sólo caben tres soluciones: aumentar la productividad, incrementar el número de cotizantes o rebajar las pensiones (la única factible).