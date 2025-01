El aviso de un abogado sobre faltar al trabajo por ir al médico: «No se contempla»

La ausencia al trabajo debido a una enfermedad o por asistir a una consulta médica es un derecho contemplado en la legislación laboral, pero existen ciertos procedimientos que los trabajadores deben conocer. Según Ignacio de la Calzada, abogado laboralista y creador de la cuenta «Un tío legal» en TikTok, los empleados tienen la obligación de notificar a su empresa lo antes posible cuando no puedan asistir al trabajo por motivos de salud y justificar la ausencia con un parte médico.

Este derecho incluye no sólo el permiso para ausentarse, sino también la posibilidad de acudir a citas médicas durante el horario laboral, siempre respetando los procedimientos establecidos. Aclara que las empresas no pueden tomar medidas disciplinarias si el empleado sigue el protocolo adecuado, pero sí tienen derecho a solicitar documentación que justifique la ausencia. Este procedimiento está diseñado para proteger tanto al trabajador como a la organización, buscando un equilibrio entre las necesidades de ambos. Por ello, insiste en que los empleados deben estar informados y actuar de manera responsable al ejercer sus derechos.

¿Se puede faltar al trabajo por ir al médico?

Si necesitas ausentarte del trabajo por razones médicas, es fundamental revisar el convenio colectivo, ya que en España, aunque este permiso es un derecho reconocido para todos los trabajadores, no siempre implica que sea retribuido. En la mayoría de los casos, las empresas no están obligadas a abonar el día perdido por visitas médicas, ya que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza este derecho de forma automática.

En situaciones donde la empresa no está obligada a pagarte, lo más habitual es que adopte una de estas medidas: descontar el día de tu salario o pedirte que recuperes las horas de trabajo perdidas. A menudo, los trabajadores y sus empleadores logran acuerdos informales para ajustar las horas de trabajo y evitar conflictos. Sin embargo, es crucial que notifiques con antelación tu ausencia, ya que, de no hacerlo, tu empresa podría calificarla como injustificada y aplicar las sanciones correspondientes.

Este abogado insiste en que el diálogo con la empresa y el cumplimiento de la normativa vigente son esenciales para evitar malentendidos que puedan derivar en problemas legales o disciplinarios por faltar al trabajo para ir al médico.

Permisos retribuidos en 2025

Los permisos retribuidos permiten a los trabajadores ausentarse del trabajo sin que esto afecte a su salario. Este derecho, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ofrece cobertura para diversas situaciones, como emergencias familiares, eventos climáticos extremos o compromisos personales. El año 2025 trae importantes novedades y ajustes en este ámbito, reflejando las nuevas realidades sociales y laborales.

El primer cambio relevante responde a fenómenos climatológicos como la DANA. En estos casos, se reconoce el derecho a faltar hasta cuatro días si las autoridades competentes desaconsejan o prohíben desplazamientos por motivos de seguridad. Este permiso aplica a catástrofes naturales, restricciones oficiales o cualquier circunstancia que haga imposible el acceso seguro al lugar de trabajo.

Además, en cumplimiento de la Directiva Europea 2019/1158, el Gobierno ha establecido un permiso parental de ocho semanas, de las cuales cuatro serán retribuidas. Asimismo, las bajas por maternidad y paternidad pasan de 16 a 20 semanas. Este beneficio se extiende también a las familias monoparentales, que podrán disfrutar de la totalidad de este tiempo.

Los permisos retribuidos que ya estaban establecidos continuarán vigentes en 2025, asegurando a los trabajadores la posibilidad de ausentarse del trabajo en circunstancias específicas sin que su salario se vea afectado. Entre los más destacados se encuentra el permiso de 15 días por matrimonio o registro de pareja de hecho, aplicable tanto a uniones civiles como religiosas. Asimismo, se contemplan cinco días por hospitalización o enfermedad grave de un familiar cercano, como el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado, y también para convivientes. Este beneficio incluye intervenciones quirúrgicas con reposo domiciliario.

Otro de los permisos más utilizados para faltar al trabajo es el de cuatro días al año por fuerza mayor familiar, destinado a atender emergencias urgentes relacionadas con familiares o convivientes. Este permiso, que puede fraccionarse por horas, permite ajustarse a las necesidades del trabajador. Por su parte, el permiso de dos días por fallecimiento de un familiar cercano puede ampliarse a cuatro días si es necesario desplazarse. Además, se otorga un día por mudanza.

En situaciones específicas, los trabajadores tienen derecho a faltar al trabajo el tiempo necesario para el cumplimiento de deberes públicos o exámenes prenatales y preparación al parto, así como actividades relacionadas con la adopción o acogida. También se contempla el tiempo necesario para la donación de órganos o tejidos, el permiso de lactancia, que se puede repartir entre ambos progenitores, y hasta 20 horas anuales retribuidas para formación profesional, acumulables hasta 100 horas en cinco años.