La Asociación de Trabajadores Autónomos -ATA- ha cargado contra la reforma fiscal que el Gobierno quiere poner en marcha mañana jueves, y que mantiene incluso divididos a los propios socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lorenzo Amor, presidente de ATA, cree que esa reforma terminará «perjudicando a los autónomos y a las pymes».

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos creen que con la reforma fiscal que se plantea se «daña la economía», por los distintos impuestos que se van a incrementar, y en concreto mencionan el que se quiere imponer a la banca: «Va a dificultar el flujo de crédito», dice Amor, «y eso lo acabarán sufriendo los autónomos y las pequeñas empresas».

Además, en ATA creen el ruido que existe en el entorno político acerca de la reforma fiscal que se quiere aprobar «genera inseguridad jurídica» para todas las empresas, e incluso para el trabajador, porque se han movido las cotizaciones sociales y no está claro que no vayan a volver a hacerlo.

Todo esto, a la espera de que el Ejecutivo de Sánchez vuelva a llevar el texto de la reforma fiscal al Congreso, tras añadir las enmiendas transaccionales aprobadas en la comisión de Hacienda de la propia Cámara. Y no está claro que vaya a salir adelante esta vez tampoco.

Si en la tarde del lunes las cuatro horas y media que duró la comisión encargada de discutir las enmiendas fue un caos cargado de inseguridad, indecisión e imprecisiones al votar, el jueves el escenario parece más claro. O los socios que quieren sumar el impuesto energético a la reforma fiscal aceptan que no puede ser, o no se aprobará la reforma.

No aprobar la reforma significa que el 31 de diciembre será el último día en el que estará activo el impuesto a la banca, y que no se cambiará la tributación del régimen especial del que gozan las socimis -sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria con múltiples accionistas-. Eso, entre otras cosas.

Si se aprueba, cambia el régimen de socimis, parte de la tributación más alta del IRPF, bajan los impuestos a ciertas cooperativas agrarias y, por supuesto, habría impuesto a la banca los próximos tres años. Pero no a las energéticas. Y si eso pasa, si sale adelante esa reforma fiscal, ATA recuerda que elevar los impuestos a la banca «implica que la banca» contará, en el mejor de los casos, con «menos dinero para prestar, lo que impactará en el flujo de crédito a pymes y autónomos».

Ayudas a los autónomos en Valencia

Respecto de las ayudas que se han prometido en Valencia para los afectados de la DANA, Lorenzo Amor recuerda que, en realidad, «uno de cada cuatro afectados no volverá a abrir su negocio tras la catástrofe», porque todo lo prometido es insuficiente para costear lo perdido y arrancar de nuevo, y porque «los autónomos lo que necesitan son ayudas a coste cero, no créditos que eleven el coste», porque «aún están pagando muchos de ellos los créditos que pidieron en pandemia para sostener el negocio».

Las ayudas «no cubren ni la mitad de todo lo perdido», recuerda el presidente de ATA. La lección que se aprendió de lo vivido a causa de la COVID-19 es que se ha de tener «cuidado, porque se adquieren deudas o se hace difícil la continuidad por los intereses», y por eso existe, de momento, «una gran reticencia a pedir el cese de actividad o solicitar los ERTE, hasta conocer y analizar bien si podrá continuarse con la actividad». Primero el análisis real de las medidas del Gobierno, y luego su petición, para no encadenarse a deudas que, pese a todo, no servirían para sacar sus negocios adelante.