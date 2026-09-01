Asesinan a puñaladas a la vicepresidenta de Bank of America en pleno Times Square

La vicepresidenta de Bank of America murió este lunes tras ser apuñalada en pleno Times Square, una de las zonas más transitadas y turísticas de Nueva York. La víctima fue identificada como Erin Piacenti, una ejecutiva de 32 años que trabajaba para el gigante financiero estadounidense.

Piacenti ocupaba el cargo de vicepresidenta en el área de selección de negocios y conflictos de Bank of America y desarrollaba su actividad profesional en Nueva York. El ataque se produjo alrededor de las 16.30 horas, cerca del cruce de la calle 42 con la Séptima Avenida, a escasa distancia de las oficinas del banco en Manhattan.

Según la información facilitada por las autoridades neoyorquinas, Piacenti fue atacada por Pamela Cisneros, una mujer de 49 años que llevaba dos cuchillos y que minutos antes había apuñalado también a un hombre de 68 años.

La Policía considera que las agresiones fueron aparentemente aleatorias y no provocadas. No existen por el momento indicios de que Piacenti conociera a su atacante ni de que su condición de ejecutiva de Bank of America tuviera relación alguna con el crimen.

El primer ataque se produjo cuando el hombre de 68 años acababa de salir del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa. Cisneros sacó los cuchillos que llevaba en una bolsa y lo apuñaló en el abdomen. Apenas unos segundos después atacó también a Piacenti.

Toda la secuencia se desarrolló en cuestión de unos 20 segundos. Los dos heridos fueron trasladados al hospital Bellevue. El hombre permanece estable, mientras que los médicos no pudieron salvar la vida de la ejecutiva de Bank of America.

La Policía abatió a la atacante

Tras los apuñalamientos, Cisneros se desplazó hacia una comisaría situada en la propia zona de Times Square. Allí fue interceptada por varios agentes mientras continuaba empuñando los dos cuchillos.

La Policía intentó durante varios minutos que la mujer depusiera las armas. Los agentes recurrieron posteriormente a pistolas eléctricas, aunque las descargas no consiguieron detenerla.

Finalmente, cuando Cisneros avanzó hacia los policías con los cuchillos, dos agentes abrieron fuego. La mujer fue trasladada también al hospital Bellevue, donde murió posteriormente.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, aseguró que el ataque fue «aleatorio y no provocado». Las autoridades también descartaron inicialmente cualquier motivación terrorista. Cisneros tenía antecedentes documentados relacionados con problemas de salud mental, aunque no constaban arrestos anteriores.

Una joven ejecutiva de Bank of America

La identidad de la víctima añadió una dimensión empresarial al suceso. Erin Piacenti era vicepresidenta del área de selección de negocios y conflictos de Bank of America, uno de los mayores bancos de Estados Unidos.

La entidad expresó públicamente su consternación por el asesinato de su empleada. «Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos», señaló Bank of America en un comunicado.

Piacenti vivía en Chester, Nueva Jersey, y contaba con una destacada formación académica. Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania en 2016 y posteriormente cursó Derecho en Fordham University, donde terminó sus estudios en 2021 con la distinción Magna Cum Laude.

La ejecutiva se había casado en 2024 y acababa de celebrar su segundo aniversario de boda el pasado 10 de agosto.

El asesinato se produjo además a plena luz del día en uno de los puntos con mayor presencia turística y policial de Manhattan. La zona de Times Square quedó parcialmente cerrada mientras los investigadores reconstruían el ataque.