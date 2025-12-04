El colapso del gigante de partes de automóviles, First Brands, poco conocido, pero muy conectado a la cadena de valor del motor, ha contagiado al negocio del limpiaparabrisas Trico en Europa. En concreto, nuevos documentos judiciales obtenidos por este periódico sugieren que la matriz en Estados Unidos había atado sus filiales en Reino Unido y Bélgica a los mismos préstamos que contribuyeron a su bancarrota en Estados Unidos.

En este sentido, Bank of America ha declarado esta semana ante el Tribunal de Quiebras del Sur de Texas que First Brands pignoró los activos de las compañías en ambos países para respaldar un préstamo multimillonario otorgado por el banco de inversión y un grupo de prestamistas. Bank of America es el agente de garantías que representa al resto de los bancos tras la insolvencia de First Brands.

En concreto, este grupo de bancos otorgó líneas de crédito a cambio de garantías por la totalidad de activos del negocio en Reino Unido, según indica un documento remitido a Companies House, el Registro Mercantil de Reino Unido. Estas operaciones, conocidos como préstamos respaldados por activos (ABL, por sus siglas en inglés), dejan de un lado el rating crediticio de una empresa y se basan en el valor de los activos, en este caso, las compañías en Reino Unido y Bélgica. Trico UK actualmente tiene un cargo pendiente de Bank of America, que, en caso de impago, trasladaría inventario, derechos de propiedad intelectuales, equipos y otros activos de la compañía, a la banca. Aunque no hay un registro de un concurso activo en Reino Unido, Trico UK dispone de cuentas atrasadas desde diciembre de 2023.

La quiebra de First Brands, un conglomerado de compañías que forman parte de la cadena de valor del motor, ha contagiado a varias empresas bajo el paraguas del grupo en Europa. Entre ellos, Airtex, un fabricante de bombas de agua que disponía de una fábrica en Zaragoza (Aragón) y que otorgó 44 millones en préstamos a la matriz, según informó este periódico en octubre. Dentro de este préstamo, un total de 18,5 millones de euros fueron destinados a la filial de Trico en Rumanía al cierre de 2024, según las cuentas depositadas. Fuentes explicaron a este periódico que 4 millones de ese préstamo fueron concedidos con el fin de «tapar agujeros».

Además de Bank of America y Jefferies, otro banco con exposición al grupo es el Banco Santander a través de Deva Capital, su brazo de deuda privada que proporcionó un préstamo de 140 millones de dólares (120 millones de euros) a Ultinon, un grupo bajo el paraguas de First Brands, según adelantó este periódico la semana pasada. El Santander a través de Deva, declaró ante el Tribunal de Quiebras del Sur de Texas que aún tenía una exposición de 76 millones de dólares (65 millones de euros) a esta empresa. El banco español también comunicó su intención de rescatar a Ultinon para evitar su entrada a un concurso en Países Bajos.