Applus ya tiene nuevo dueño. El 70,65% de los accionistas han aceptado la oferta pública de adquisición (OPA) que han lazado los fondos ISQ y TDR (Amber) sobre el 100% de la compañía, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la OPA de ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, ha sido aceptada por 91.188.306 acciones. Teniendo en cuenta que la oferta a los accionistas era de 12,78 euros por título, el importe de la operación por el 70,65% de Applus alcanza los 1.165,4 millones de euros. En consecuencia, la CNMV señala que esta OPA «ha tenido resultado positivo», pues las declaraciones de aceptación han sido superiores al límite mínimo fijado por Amber para su efectividad (64.537.067 acciones).

El pasado martes finalizó el plazo de aceptación de la OPA planteada por los fondos ISQ y TDR, donde se valoraba el 100% de la compañía en 1.650 millones de euros, con una propuesta de 12,78 euros por acción. Apollo decidió hace unas semanas desistir de su OPA, también formulada sobre el 100% de la compañía, al existir una oferta competidora por un precio superior a la suya (12,51 euros por título), es decir, la formulada por ISQ y TDR. Así lo comunicó a la CNMV, ante la que se comprometió a no comprar acciones de Applus+, a no recibir compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nueva oferta por la compañía a cualquier precio y a no crear ningún tipo de expectativa al respecto.

En este contexto, la OPA de Amber estaba condicionada a su aceptación por un mínimo del 50% del capital (64.537.067 acciones). La oferta de ISQ y TDR contaba con el respaldo del consejo de administración de Applus, pero queda por ver si finalmente Apollo mantendrá su participación en la empresa española o no. No obstante, el fondo de inversión ya ha solicitado un asiento en el máximo órgano de decisión de la empresa, una propuesta que se tramitará en la junta de accionistas de la compañía del próximo 27 de junio.