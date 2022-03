Apple ha anunciado este martes que ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania y que la plataforma de pago Apple Pay así como otros servicios también han sido «limitados». En un comunicado, la compañía ha señalado que la semana pasada tanto RT como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania «como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos». Desde el gigante tecnológico han recordado que también se dejó de exportar productos a Rusia.

«Continuaremos evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos sobre las acciones que estamos tomando. Nos unimos a todos aquellos que piden la paz», ha subrayado. En este contexto, el viceprimer ministro ucranio, Mykalio Feodorov, ya pidió a Apple que bloqueara el suministro de productos y servicios a sus clientes de Rusia, una medida más que forma parte de la ofensiva internacional para presionar a Vladimir Putin.

El CEO de la compañía estadounidense, Tim Cook, mostró en un mensaje publicado en Twitter su preocupación por la situación en Ucrania. «Estamos haciendo todo lo posible por nuestros equipos allí y apoyaremos los esfuerzos humanitarios locales. Pienso en las personas que ahora mismo están en peligro y me uno a todos los que piden la paz», expresó en redes sociales. Del mismo modo, Nike ha paralizado «temporalmente» la venta de sus productos en Rusia tanto en su sitio web como en sus aplicaciones. La marca de ropa deportiva ha asegurado que «no puede garantizar la entrega de productos a los clientes en Rusia».

Nike ha hecho este anuncio en su página web de Rusia aunque no ha especificado si se trata de una nueva política corporativa o una respuesta tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. «Nike actualmente no puede garantizar la entrega del producto a los compradores en Rusia. Por lo tanto, las compras en el sitio web nike.com y la aplicación Nike no están disponibles temporalmente en esta región. Visita tu tienda Nike más cercana», ha informado la compañía en su web rusa.