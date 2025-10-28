La capitalización bursátil de Apple llegaba a alcanzar este martes, 28 de octubre, instantes después de la apertura de Wall Street, la cota de los 4 billones de dólares (3,4 billones de euros), convirtiéndose así en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia y Microsoft.

De esta forma, la cotización de las acciones de Apple se anotaba una subida del 0,39% poco después del toque de campana, hasta alcanzar un máximo intradía de 269,87 dólares, con lo que superaba la barrera de los 4 billones de capitalización, aunque a los pocos minutos de negociación se daba la vuelta y registraba ligeras pérdidas.

Asimismo, el valor bursátil de la compañía, que en lo que va de año ha aumentado algo más de un 10%, cobraba nuevos bríos en octubre, cuando sube alrededor de un 8% en un par de semanas, impulsado por los buenos datos de venta del iPhone 17 en China y Estados Unidos.

Nvidia y Microsoft lo lograron antes

Con anterioridad a la compañía de la manzana, Nvidia conquistó los 4 billones de dólares de valor en Bolsa el pasado 9 de julio, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar dicha valoración, que en la actualidad supera los 4,7 billones de dólares, con una revalorización de casi el 40% en 2025 y del 77% en apenas seis meses.

Posteriormente, el pasado 31 de julio, sería Microsoft la que cruzaba la barrera de los 4 billones de dólares de valor bursátil, que el gigante de Redmond ha reconquistado este martes, aupado por su participación en OpenAI.

De su lado, Alphabet, empresa matriz de Google, lograba alcanzar el mes pasado por primera vez una capitalización de 3 billones de dólares (2,6 billones de euros), que en la actualidad se aproxima a los 3,3 billones de dólares (2,8 billones de euros).

Los hitos de Apple

Apple logró superar por vez primera la barrera de los 3 billones de dólares (2,6 billones de euros) el 30 de junio de 2023, casi tres años después de que el 19 de agosto de 2020 fuera la primera empresa estadounidense cotizada en alcanzar los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) de valoración.

Asimismo, el 2 de agosto de 2018, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense y en la primera empresa privada cotizada en alcanzar el billón de dólares de valoración, más de una década después de que PetroChina lograra una capitalización de trece dígitos tras su debut en la Bolsa de Shanghái en noviembre de 2007, aunque la petrolera estatal china no logró entonces mantener su cotización.

La compañía de Cupertino debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares por acción y desde entonces ha realizado cinco ‘splits’.