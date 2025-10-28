El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este martes el papel del sector privado en el turismo de la comunidad autónoma. Así lo ha hecho durante la presentación de la Campaña de Turismo de Castilla y León a la que ha asistido OKDIARIO. En el acto, se ha presentado un video promocional de la región en el que han participado grandes personalidades, desde escritores hasta poetas.

Jesús Calleja, Juan Manuel de Prada o Leo Harlem han sido algunas de las personas reconocidas que se han sumado a la campaña para promocionar el turismo de la comunidad autónoma. La presentación ha puesto en valor el patrimonio arquitectónico, religioso, histórico y gastronómico.

Mañueco ha resaltado «el esfuerzo que hacen las Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla y León, la Consejería de Cultura, ayuntamientos y diputaciones» en la promoción y sostenimiento del turismo en la comunidad autónoma: «Estamos haciendo mucho esfuerzo».

Las empresas de Castilla y León

Sin embargo, el presidente de la Junta ha resaltado el papel que tienen las empresas, incluidas las más pequeñas y familiares, en este sector: «Quiero destacar especialmente al sector privado. Es fundamental destacar cómo es posible que en Castilla y León tengamos más de 6.000 establecimientos de todo tipo que combinan lo tradicional con la innovación».

«Tenemos varias decenas de establecimientos con estrellas Michelin y somos capaces de ofrecer un buen guiso, pero también comida de máxima vanguardia. En cualquier caso, siempre damos calidad, excelencia, que me parece fundamental», ha destacado el dirigente regional.

«Un ejemplo puede ser la enología. No sólo las 17 denominaciones de origen, las nueve rutas del vino que hay en Castilla y León… En todos los sitios por donde vas hay una ruta de vino certificada que te ayuda a combinar una cosa con otra», ha recordado.

Mañueco también ha puesto en valor «el turismo micológico». «Este año parece que viene un poco más tardío y va a ser más corto, pero sin duda, tras estas últimas lluvias parece que ya van a salir», ha asegurado el presidente de la Junta.