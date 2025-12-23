El modelo de financiación autonómica de los últimos 20 años ha favorecido a las Comunidades Insulares (como Baleares y Canarias), mientras que ha perjudicado a algunas de las más pobladas, entre las que se encuentran Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Como consecuencia, las comunidades autónomas más pequeñas han ingresado una mayor cantidad de fondos de los que han aportado, mientras que las grandes regiones han recibido menos de lo que entregaron al sistema.

Por tanto, las Islas, con sus características geográficas específicas (insularidad y lejanía), han recibido más recursos por habitante ajustado de lo que han aportado al sistema. Mientras que otras comunidades con un fuerte crecimiento demográfico, como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, que son algunas de las mayores aportadoras al sistema por su riqueza y población, han recibido menos de lo que han contribuido, convirtiéndose en «aportadoras netas».

De esta forma, según Fedea, el sistema ha generado una brecha, donde las comunidades más grandes y pobladas (que más contribuyen) se ven penalizadas en términos de financiación per cápita comparado con las insulares, que reciben un trato más favorable debido a sus mayores costes de servicios.

En concreto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado la actualización de sus series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común, en la que se vislumbra que el modelo ha evolucionado de forma desigual durante las dos últimas décadas.

Las CCAA más perjudicadas por la financiación

En el lado de las comunidades que más aportan y menos reciben se sitúan Andalucía (-4,8), la más perjudicada en términos de población afectada; La Rioja (-4,1) y Aragón (-4), con caídas significativas; Murcia (-3,2) y Castilla-La Mancha (-1,7); y Comunidad Valenciana (-1,3), que mantiene una posición estructuralmente desfavorable.