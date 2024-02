Los analistas creen que las bolsas seguirán al alza durante un tiempo, y sobre todo en Estados Unidos, a pesar de las advertencias lanzadas por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la máxima responsable del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en torno al precio del dinero. Ambas autoridades han avisado reiteradamente de que los mercados están siendo demasiado optimistas en relación con las bajadas de tipos, «que no comenzarán a producirse hasta que los datos vayan confirmando que la inflación está sólidamente instalada en torno al 2%».

Las fuentes consultadas, sin embargo, creen que los inversores han decidido aparcar las especulaciones sobre un eventual recorte de tipos, y dan mucha más relevancia al hecho de que, por ejemplo, el S&P, el indicador americano más importante, lograra el viernes pasado cerrar por encima de los 5.000 puntos, encadenando su quinta semana consecutiva de alzas y dejando además para la historia una nueva referencia, la de haber subido todas y cada una de las últimas quince semanas, con la única excepción de la primera de enero.

Este impresionante rally tiene mucho que ver con las empresas tecnológicas, que tras su mini corrección de los primeros días de enero, han vuelto a liderar la carrera. Si primero fueron Meta y Amazon las que destacaron, la semana pasada las protagonistas han sido las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Impulsadas por los resultados de ARM Holdings, la firma inglesa de diseño de chips lanzada a bolsa por SoftBank el pasado septiembre, Nvidia ha subido un 9%, Qualcomm un 6,5%, Microsoft un 2,3% y Alphabet un 4,65%, por citar solo algunas.

Ese predominio de las tecnológicas se ha traducido en que el Nasdaq, que el viernes pasado llegó a superar los 16.000 puntos, haya sido de nuevo el mejor índice, con un aumento semanal del 2,3% frente a las subidas más modestas del 1,3% para el S&P y el Eurostoxx, y de prácticamente cero para el Dow Jones. En España, el Ibex cayó un 1,6% en la semana y es el único índice europeo grande en rojo en lo que va de año, con una caída del 2%, destaca Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4.

Las fuentes consultadas insisten en que, de alguna forma, el mercado ha decidido aparcar por el momento el debate sobre los tipos de interés y centrarse en la innovación como motor de la creación de valor y de las bolsas, lo que está conduciendo de nuevo a una escalada de las tecnológicas, sobre todo las asociadas a la inteligencia artificial. Nvidia cotiza a 95 veces beneficios, Microsoft a 38 veces, y Meta a 31.

Este sentimiento tan positivo está vinculado a la presentación de resultados que, en general, muestra cómo las tecnológicas siguen ganando valor y continúan teniendo proyecciones de ventas y beneficios muy buenas, siendo claramente ganadoras a futuro, señala Ureta, que, sin embargo, se hace la pregunta de si, a la vista de los multiplicadores de beneficios citados y de las espectaculares subidas de sus cotizaciones, no se está descontando ese futuro de manera demasiado rápida y demasiado exagerada.

Jeremy Siegel, autor del libro Stocks for the long run y profesor de Wharton, famoso desde hace décadas por su visión alcista de las Bolsas, ha asegurado recientemente que el S&P a 5.000 no está caro. En su opinión, un PER de 23 veces sobre los beneficios estimados para este año 2024, no es alto y no puede decirse que haya una burbuja en la bolsa.

Bolsas europeas y tipos

Las bolsas europeas cotizan con un multiplicador mucho más moderado, en 12 veces beneficios y, si nos olvidamos de los variados problemas del Continente y de su estancamiento económico crónico, hay muchas compañías que tienen muy buenas perspectivas de futuro. De acuerdo con los analistas consultados, tras haber conseguido el ansiado nivel de los 5.000 puntos, todo apunta a nuevas alzas movidas por el efecto llamada que tiene siempre la consecución de este tipo de hitos.

Sólo hay algunas circunstancias que mueven a la cautela, como la situación de la banca regional americana, con su exposición al sector inmobiliario, o la persistente crisis de la economía china con el Gobierno interviniendo directamente en la bolsa para frenar la caída, más el descenso del comercio internacional o la propia sobrevaloración de las tecnológicas, a la que aluden algunos analistas.

Otro de los riesgos que tener en cuenta es el de la deuda soberana, incluida la de Estados Unidos, y el problema que podría ocasionar la subida de los tipos de interés a largo plazo -el bono del Tesoro americano a diez años (T bond) vuelve a estar cerca del 4,20%-. Esta semana es importante, a estos efectos. Mañana se publica la inflación americana de enero, que se espera sea buena, y el viernes el Índice de precios de producción. También se conocerán las ventas minoristas de enero en América, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y numerosos resultados, entre ellos los de Coca Cola, AirBnb, Cisco y Coinbase. En Europa también se harán públicos los de Renault y Airbus.

Dado el sentimiento de mercado, lo normal es que las alzas sigan, aunque más moderadamente, pero cualquier pequeña decepción o sorpresa puede romper ese sentimiento de extrema complacencia, una complacencia que no parece gustar mucho a Jerome Powell, indican los citados medios.