Ana española trabajando de limpiadora en Suiza cuenta lo que cobra: «120 euros por 4 horas de trabajo»

Ana María Laso es una española que, como otros muchos más, ha tenido que salir de España para buscar un futuro mejor y actualmente trabaja como limpiadora en Suiza. En un vídeo viral publicado en las redes sociales, esta trabajadora ha desvelado el sueldo que cobra limpiando casas por horas en tierras helvéticas, donde los salarios están muy por encima de lo que puede recibir cualquier persona en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de una limpiadora en Suiza.

Según informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Suiza actualmente residen 136.000 ciudadanos españoles que desarrollan una función laboral en un país donde es más fácil prosperar que en España. Los jóvenes españoles sufren en el día a día las penurias de los salarios a la baja que en los últimos años han subido en menor proporción que los precios. Eso ahoga a muchas familias que sufren para llegar a final de mes y ni pueden soñar con comprar una vivienda, especialmente los jóvenes.

Por ello, Ana María Laso es una ciudadana española que se ha marchado a trabajar a Suiza, un país donde el salario medio de 2025 fue de 104.942 euros al año, lo que equivale a 8.745 euros al mes. Esta trabajadora ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que informa sobre el salario que recibe limpiando en casas durante unas horas. «Cobra más una limpiadora en Suiza que un ingeniero en España», dice el titular de la publicación que cuenta con miles de visualizaciones.

El sueldo de una limpiadora española en Suiza

«La limpieza, junto con la hostelería y la construcción, es uno de esos trabajos no cualificados que desempeñamos en algún momento las personas que venimos a Suiza sin saber alemán», comienza diciendo en el vídeo que graba desde una casa en la que realiza servicios de limpieza durante unas horas.

«Me gustaría aclarar que existen varios tipos de trabajo de limpieza, desde limpieza de fábrica, limpieza de tiendas y limpieza en casas de particulares, que es la que personalmente he probado y más me gusta», cuenta a la vez que deja claro que: «En mi caso cobro por servicio». «Es decir, me contratan tres o cuatro horas, depende de lo que el cliente quiera, y me pagan por las horas», dice sobre su trabajo en Suiza antes de ir a lo importante: desvelar su salario.

«Por cada hora que trabajo, cobro 28 francos la hora; en este caso, por ejemplo, he limpiado esta casa durante cuatro horas y he ganado 112 francos, que son 120 euros», cuenta. «A mí genuinamente me gusta limpiar, entonces, pues no me parece un trabajo difícil de desempeñar», finaliza sobre su trabajo como limpiadora en Suiza, donde cobra 120 euros por cuatro horas. Lógicamente, estas cantidades están muy por encima de lo que se recibe por desarrollar la misma actividad en España. Incluso superar a otros empleos más cualificados que podemos encontrar en nuestro país.