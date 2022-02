Si te gusta el queso seguramente que nunca te faltará en tus platos de pasta y aunque mucho son los quesos rallados e incluso en polvo que podemos encontrar en supermercados como Lidl, es precisamente en este donde vamos a encontrar un producto que estamos seguros que vas a querer usar cada vez que cocines espaguetis, macarrones o cualquier otro tipo de pasta. Descubramos a continuación, el porqué los amantes de la pasta y del queso están de enhorabuena gracias a Lidl.

Producto de Lidl para amantes del queso

Comer un plato de pasta con queso es una experiencia completamente distinta a hacerlo sin este ingrediente. El queso aporta sabor pero también textura, en el caso de que se trate de la especialidad para gratinar y aunque como ya hemos avanzado, los supermercados están llenos de quesos listos para añadir a la pasta, o meter en el horno, lo cierto es que gracias a Lidl vamos a poder elegir el que más nos guste y conseguir que se conserve sin problema.

Seguro en más de una ocasión has comprado queso rallado o queso para gratinar y una vez abierto, lo has dejado en la bolsa de plástico en la que se suele vender, para al cabo de unos días, descubrir que no lo habías cerrado bien y que al entrarle aire ya no está en condiciones. Para evitar esto, y también, para servir el queso con algo más de estilo cuando tengas invitados, Lidl tiene la quesera parmesana con tapa abatible y soporte de acero inoxidable cepillado. Una quesera que te permitirá almacenar correctamente tu queso rallado, pero que también te puede servir para otros ingredientes.

De hecho Lidl promociona que esta quesera puede servir también para que guardemos en ella el azúcar o alimentos que sean parecidos. La capacidad que alberga es de unos 200 ml o 200 gramos.

Una quesera que se presenta en diseño de cristal, con tapa de acero inoxidable y cuchara a juego para que no tengamos que tocar el queso con nuestras manos si tenemos que servirlo. De hecho, cada invitado podrá hacer uso de ella de la misma manera que se suele hacer con el salero o el pimentero.

Su diseño además hace fácil que lo podamos limpiar (la tapa sube y baja sin problema o el recipiente se puede separar del soporte) con agua y jabón o también, en el lavavajillas.

La quesera que hace tiempo que estabas esperando y que tienes por fin en Lidl a un precio de 7,99 euros.