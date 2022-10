Los pequeños comercios están siendo los más amenazados por la incertidumbre económica de los últimos meses. El alza de los costes fijos como la luz, el alquiler o las materias primas, sumadas a la caída del consumo que se viene experimentando en los últimos meses, ya empieza a tener repercusión en la solvencia de las empresas: los concursos de acreedores se han disparado un 140% en el último año.

En septiembre del pasado año, 86 comercios entraron en concurso de acreedores frente a los 206 del noveno mes de 2022, lo que supone un 139,53% más, según los últimos datos de Informa. De esta forma, en el acumulado del año, 1.181 comercios se han visto afectados por un concurso, frente a los 880 de todo 2021.

En cuanto a los distintos tipos de comercios, los más expuestos a los concursos de acreedores son los del segmento venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, triplicándose en septiembre de este año. Y es que, el sector automovilístico es el que más está acusando los problemas de suministro de chips y piezas procedentes de China.

En un contexto de problemas en las cadenas de suministro, aumento de los costes laborales, aumento de las facturas de servicios públicos e incremento de los gastos de envío debido al precio de los combustibles, la tendencia a largo plazo muestra un descenso constante de los márgenes de beneficio. Según el nuevo informe de la empresa de servicios profesionales Alvarez & Marsal (A&M), esta situación podría reducir en un 52% del margen de beneficio de los pequeños comercios.

El informe anticipa una reducción de los márgenes de beneficio del pequeño comercio hasta el 5,1% durante el 2022. Excluyendo el impacto inicial de la pandemia, esto supondría el nivel más bajo en el margen de beneficio del sector de los últimos diez años.

“A medida que aumentan los costes y se intensifica la competencia, las empresas orientadas al consumidor tienen que transformarse para evitar una crisis de beneficios. Será fundamental invertir en digitalización para impulsar la eficiencia y la agilidad de los procesos. En estos contextos de incertidumbre, las cadenas de suministro también deben adaptarse para ser más flexibles, diversificando y simplificando su operativa. Sin estos cambios, los márgenes y la rentabilidad seguirán sufriendo un duro golpe” afirma Erin Brookes, Managing Director and Head of Retail and Consumer de A&M en Europa.

A lo largo de los últimos meses estamos siendo testigos de un escenario inflacionista que, para la mayoría de los expertos en macroeconomía, se mantendrá prácticamente durante todo 2022. Y este es un grave problema para 3 de cada 4 empresas consultadas por Adecco e Infoempleo. Así, un 74,5% teme que el incremento de los costes pueda llegar a suponer un grave peligro para la continuidad de su actividad y de la propia compañía.

Para el 31,54% la nueva reforma laboral que entró en vigor el 1 de abril de 2022 también puede suponer un freno a su crecimiento según se vaya aplicando. Que el consumo no se reactive del todo por nuevos brotes o sucesivas olas de coronavirus (29,53%), y más con la situación de inflación actual, es el siguiente problema al que las empresas consultadas miran con más temor.