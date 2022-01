El mes de enero de 2021 siempre será recordado por la borrasca Filomena. Un temporal que dejó a gran parte del país sin la posibilidad de salir de casa o de hecho hacer vida normal. Por ello, son muchas las personas que anticipan qué hacer en caso de que Filomena se repita este 2022 tal y como se comenta últimamente, y una de las cosas en las que más se piensa son los alimentos que no caducan.

Alimentos que no caducan

La posibilidad de una nueva borrasca como Filomena este 2022 está ahí. Por el momento no se asegura que vaya a suceder pero lo cierto es que Jorge Rey, el joven que adelantó la borrasca de 2021 tiene incluso la fecha exacta de cuándo podría llegar este nuevo temporal de nieve: 24 de enero.

Por ello y ante la predicción realizada por este joven meteorólogo de 15 años, son muchas las personas que no dudan en prepararse para que este año Filomena (o el nombre que lleve esta posible borrasca profunda) no les pille por sorpresa, con la compra de abrigos, botas de nieve y también como no, alimentos que podamos almacenar en la despensa durante semanas, meses e incluso años. Alimentos que no caducan como estos:

Miel, azúcar y otros edulcorantes

La miel se considera uno de los pocos alimentos que nunca caduca. Lo importante es que esté perfectamente sellada para evitar que la humedad dañe la miel. Si el tarro está perfectamente cerrado no te preocupes no habrá ningún cambio en la calidad ni en el sabor.

Entre los edulcorantes, otro alimento que nunca caduca es el jarabe de arce puro . Menos común en España que en los EE. UU., pero aún así es útil saberlo, el jarabe de arce, si se almacena sellado, tiene el potencial de durar para siempre. Incluso si se forma moho en la superficie del jarabe, se puede hervir, desnatar y almacenar nuevamente sin comprometer la calidad o el sabor.

¿Qué pasa con el amado azúcar ? Si almacenas azúcar en recipientes herméticos para alimentos, puede usarlo durante muchos años, tal vez incluso para siempre. Almacenarlo es bastante fácil, solo necesitas asegurarte de mantenerlo alejado de la humedad, el calor y los insectos. Puedes ponerlo en un lugar fresco y oscuro como una despensa o incluso en la nevera. Asegúrate eso sí, que el recipiente en el que guardas el azúcar es hermético.

Sal y especias

También la sal, mientras no esté yodada, durará para siempre. Es un mineral originario de la tierra y que elimina la humedad de forma natural. La sal agrega condimento a la comida, pero también se puede usar para conservar las carnes después de la caza.

En cuanto a las especias, pueden durar mucho tiempo siempre y cuando las conservemos en un tarro de cristal y cerrado. Eso sí, puede que las podamos aprovechar pero con el tiempo perderán parte de su olor y aroma.

Arroz blanco y pasta

El arroz blanco puede durar más de 30 años si se almacena a una temperatura moderada en recipientes herméticos para alimentos, lo que lo convierte en el carbohidrato perfecto para abastecerse. Lo mismo ocurrirá con la pasta.

Legumbres

Con una vida útil de 30 años, las legumbres secas son una excelente opción de proteína cuando se almacenan alimentos a largo plazo. Su textura y sabor no serán los mismos después de largos períodos de tiempo, pero seguirán siendo comestibles.

Atún enlatado

Una forma de comer pescado en cualquier momento, este extraordinario alimento ha ganado la aprobación de los consumidores de todo el mundo, gracias a la forma en que se prepara. Pescado, limpio, eviscerado, cocido y sumergido en aceite, dentro de las famosas latas, el atún se mantiene intacto durante años y años gracias a la esterilización en autoclave, que alcanza una temperatura de 110 o 120 °C.

Chocolate negro puro

Una onza al día de chocolate negro puro (es decir, que contenga al menos un 80% de cacao) es bueno para la salud, gracias a los flavonoides, que tienen un efecto cardioprotector pero además, este es otro alimento que si se guarda en un recipiente cerrado y en un lugar fresco y seco puede durar mucho tiempo.

Café

Si compras café molido o en grano a menudo, verás que suele envasarse en bolsas opacas. Así es como debes guardarlo si quieres que te dure mucho tiempo. Sin importar si está o no molido, guarda el café en un lugar sin humedad y sin luz y nunca en la nevera donde perderá su aroma.

Aceite de oliva

Esencial en nuestra cocina, el aceite de oliva se puede llegar a conservar hasta tres años sin problema a pesar de que es posible que a lo largo de ese tiempo, pierda aroma y densidad, aunque conservará todos sus nutrientes.

Salsa de soja

La salsa de soja, gracias a su alto contenido en sal, se puede considerar un alimento que nunca caduca porque durará muchos años si se conserva bien en un bote que esté cerrado y alejado de la luz. Su intenso sabor es perfecto para disfrutarlo con arroz blanco o para acompañar carnes a la hora de cocinar.

Leche en polvo

Aunque el sabor y la textura no son comparables a la leche fresca, la vida útil y el fácil transporte de la leche en polvo la convierten en un alimento básico en la despensa de cualquier persona que desee contar con alimentos que no caducan nunca.

Vinagre

Para obtener vinagre, los productores deben asegurarse de que el vino sea atacado por un determinado tipo de bacteria, los fermentos. Cuando termina la fermentación acética, el propio vinagre se convierte en un excelente conservante, ya que su composición ya no se puede dañar y, por lo tanto, no puede caducar.