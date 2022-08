Muchos son los productos disponibles en Mercadona, de modo que de vez en cuando estos supermercados hacen «limpieza» y retiran algunos aunque en ocasiones nadie lo espera, por lo que genera una auténtica alarma. Es lo que ha pasado precisamente con uno de sus productos más vendidos que ha retirado sin previo aviso de modo que ha enfadado bastante a algunos de sus «Jefes» y clientes, especialmente aquellos que buscan alimentos que sean veganos. Una auténtica pena que parece además que no tiene alternativa, pero veamos de qué producto se trata y qué sugiere Mercadona que compremos a cambio.

Mercadona retira su pizza vegana

Ha sido gracias a la pregunta de uno de los clientes de Mercadona en redes sociales que hemos podido saber quée en estos supermercados ya no se encuentra disponible la famosa pizza vegana que además vendían desde hace relativamente poco (fue lanzada en 2019). Una pizza a base de rúcula y tomate seco que hizo las delicias de sus «Jefes» veganos y también aquellos que querían comer pizza pero sin que tuviera carne.

Pero ahora desgraciadamente ya no se encuentra disponible. La respuesta de la propia Mercadona en Twitter ha sido que ya no la tienen en su surtido, pero lo que ha enfadado más a sus clientes es la sugerencia que han hecho como alternativa: la base de masa fina para pizza o también, comprar la pizza margarita. Algo que no ha gustado demasiado ya que la primera no deja de ser una masa que luego tendremos que rellenar con ingredientes de nuestro gusto y la segunda, aunque no lleva carne sí que lleva queso de modo que aquellos que sean veganos no la podrán comer.

Hola, Cristian. Lamentamos indicarte que ya no tenemos esta pizza a la venta en nuestro surtido, en su lugar podemos ofrecerte, en la sección de pizzas congeladas, la Base de Pizza extrafina congelada como alternativa vegana. (1/2) — Mercadona (@Mercadona) August 10, 2022

Alternativas a la pizza vegana de Mercadona

¿Existe entonces alguna otra pizza vegana que realmente sustituya a la de Mercadona? Pues lo cierto es que sí pero tendremos que irnos a la competencia. En concreto, en los supermercados Aldi tenéis una pizza vegana «Estilo Margarita» que cuenta con ingredientes como el tomate, el arroz, y como no, la harina de trigo. Se vende a un precio de 2,69 (366 gramos) en su sección de congelados.

Por otro lado, en Carrefour tenéis dos pizzas veganas, una con sabor boloñesa y la otra que imita a la tres quesos a un precio de 4,95 euros cada una (380 gramos).