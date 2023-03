Alerta máxima: estos son los trabajos que podrían desaparecer en muy poco tiempo

El mundo laboral está cambiando en los últimos años, al igual que lo hace el propio mundo, con puestos de trabajo que se han creado para adaptarle al imparable avance global, especialmente en lo que a tecnología se refiere, algo positivo pero que puede hacer que determinados puestos de trabajo pierdan más y más protagonismo y relevancia día a día. Te contamos los trabajos que podrían desaparecer en poco tiempo, una alerta que hay que tomarse en serio ya que supondrá un gran cambio en determinadas industrias.

La inteligencia artificial tiene cada día más protagonismo en todo el mundo, en muchos sectores, lo que hace que haya trabajos que si pueden ser desarrollados por máquinas, llegará un momento no muy lejano en el que ciertos trabajos ya no requieran a personas. Los automatismos se reciben como grandes novedades, sí, pero se pierde el factor humano, por ejemplo en algo tan simple como una caja del supermercado automática para que el cliente pase su propia compra y se cobre a sí mismo… esa caja automática le «quita» el trabajo a una cajera/o de toda la vida.

Estos son los trabajos que podrían desaparecer

Un grupo de profesores de diferentes universidades de Estados Unidos ha realizado un estudio para saber cómo afectarán las inteligencias artificiales al futuro laboral, el cual se ha titulado «How Will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries?». Los datos que se recogen en el estudio son bastante claros, y quizás también premonitorios, una pena para los diferentes puestos de trabajo que se verán afectados.

Los investigadores de las Universidades de Princeton, Nueva York y Pensilvania han utilizado una metodología desarrollada en el año 2018, con la cual se estima qué descripciones ocupacionales habían cambiado más con los avances de inteligencia artificial entre 2010-2015. Los resultados arrojan que la principales ocupaciones que incluyen profesores postsecundarios de lengua y literatura inglesa, así como profesores de historia, se verán muy afectadas, así como aquellas que incluyan vendedores telefónicos, una labor cada día más automatizada.

Las industrias que están más expuestas a la pérdida de trabajos en favor de la inteligencia artificial con las relacionadas con servicios legales y mercados de valores, inversiones y materias primas. Según el ranking elaborado en este estudio, con resultados muy directos, los trabajos que podrían desaparecer por orden de más probabilidades son televendedores, profesores de literatura en inglés y en idioma extranjero, profesores de historia y profesores de derecho o legislación.