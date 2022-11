Alerta alimentaria: piden que se devuelva este producto al supermercado por salmonella

Una nueva alerta alimentaria ha visto la luz de modo que debemos hacer caso y no consumir el producto de supermercado que se ha retirado y del que os vamos a ofrecer todos los detalles. Un producto que pertenece a los supermercados Lidl de modo que si lo has comprado es mejor que no lo consumas ya que la alerta alimentaria lanzada tiene que ver con el riesgo de salmonella.

Alerta alimentaria con este producto de Lidl

La última de las alertas por la retirada de un producto de supermercado llega por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y tuene que ver con dos lotes de Chistorra de Navarra de 220 gramos, que fabrica la empresa Navarra de Embutidos S.L. y que se distribuyen exclusivamente en los supermercados Lidl.

Los lotes afectados tienen la numeración 222429 y fecha de caducidad 26 y 27 de febrero de 2023. La alerta de la AESAN organismo dependiente del Ministerio de Consumo, informa de riesgo de salmonella aunque por el momento no se ha notificado ningún caso relacionado.

De todas maneras la AESAN ha solicitado a los consumidores que hayan comprado este producto con el lote señalado que no lo consuma y que lo devuelva al supermercado donde lo compraron.

La información sobre la retirada del producto ya se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de que pueda ser verificada de la retirada del producto afectado de todas las tiendas en las que se vende actualmente.

La AESAN recuerda además que la salmonella puede ser un riesgo para nuestra salud en caso de consumir un producto contaminado. En el caso de que hayamos comido este producto de Lidl que acaba de ser retirado y tengamos cualquier tipo de síntoma relacionado como diarrea y/o vómitos acompañados de dolor de cabeza y fiebre, se aconseja acudir lo antes posible a un centro de salud cercano, especialmente debido a la diarrea ya que puede causar deshidratación grave.

La salmonelosis es una enfermedad alimentaria muy extendida por lo que la noticia sobre este producto en concreto, no tiene porqué hacer sospechar a los clientes de Lidl o de cualquier otro supermercado. Se produce a partir de bacterias del género salmonella que han sido las detectadas y que se pueden multiplicar rápidamente. Por este motivo, es mejor no arriesgarse y devolver el producto retirado si nos damos cuenta de que lo tenemos en casa.