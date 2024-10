Adiós a tu dinero: el timo de Netflix en el que están picando todos

España vive una oleada de estafas en la que los delincuentes suplantan la identidad de bancos, órganos dependientes del Gobierno o incluso supermercados para acceder a los dato de los clientes con el objetivo de vaciar sus cuentas bancarias. El último timo de estos hackers tiene como protagonista a la plataforma de streaming Netflix, que sirve de cebo para que los clientes muerdan el anzuelo. Así que a continuación te informamos sobre todo lo que tienes que saber para poder evitar esta estafa.

El phishing es la técnica que se ha puesto de moda entre los delincuentes en los últimos tiempos. Esta táctica consiste en el envío de un mensaje de texto o correo electrónico por parte de los hackers en el que se hacen pasar por un banco, la DGT, Hacienda, cualquier supermercado o alguna plataforma de streaming con el objetivo de captar la atención de sus presuntas víctimas. El cebo para caer en la trampa es un enlace en el mismo mensaje que en realidad deriva a una página en la que se aprovechan para extraer los datos de las personas.

Todo con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas lo más rápido posible. Por ello, es muy recomendable prestar atención a los enlaces y evitar visitar un sitio no recomendable. Esta es la táctica más utilizada por los delincuentes incluso por delante del skimming (hojear en inglés) en la que intentan acceder a los datos de las personas instalando dispositivos (skimmers) en el cajero del banco. Así que esta práctica también requiere de una gran atención por parte de las personas, que tendrán que comprobar siempre la sucursal antes de realizar cualquier retirada de dinero.

La última moda: el timo de Netflix

La última práctica relacionada con el phishing tiene a Netflix como protagonista. Durante los últimos meses muchos delincuentes se han hecho pasar por este servicio de streaming para acceder a los datos personales de sus usuarios. La táctica consistía en mandar un mensaje hablando de una cancelación de la suscripción y reclamando los datos para hacer efectivo el pago.

Por ello la Guardia Civil quiso mandar en su día un mensaje a través de sus perfil oficial en las redes sociales en el que dejó claro que: «Detectada una campaña de suplantación a Netflix con mensajes que informan que la suscripción no ha podido renovarse. El objetivo es conseguir los datos personales y bancarios».

⚠️ #AVISO ❗Detectada una campaña de suplantación a #Netflix con mensajes que informan que la suscripción no ha podido renovarse. #NoPiques es #phishing. El objetivo es conseguir los datos personales y bancarios.

ℹ️👇https://t.co/ZNrkASJ5sP pic.twitter.com/RixqnStz0L — Guardia Civil (@guardiacivil) March 10, 2024

Netflix se pronuncia sobre el timo

Este timo con Netflix como protagonista obligó a la plataforma de streaming a emitir un comunicado con el objetivo de informar a sus usuarios sobre la práctica. «Correos de suplantación de identidad o sospechosos o SMS supuestamente de Netflix», reza el titular del artículo en el que explica todas las claves de la estafa y da una serie de consejos a los clientes de la plataforma.

«Si recibes un correo o SMS en el que se te pide que des el correo electrónico, el número de teléfono, la contraseña o el método de pago de tu cuenta de Netflix, seguramente no sea de Netflix. A continuación te damos algunos consejos para identificar y gestionar correos o SMS sospechosos y mantener tu cuenta segura», informa en su página web.

Además, en Netflix también dan detalles para identificar si el correo o mensaje de texto es realmente de su empresa. «Nunca te pediremos que compartas tus datos personales por correo o SMS», avisa dejando claro que esto incluye números de tarjetas de débito o crédito, datos de la cuenta bancaria o contraseñas de Netflix. También afirman que «nunca te pediremos que pagues a través de un proveedor externo o un sitio web de tercero». «Si el SMS o correo incluye un enlace a una URL que no reconoces, no lo pulses ni hagas clic en él. Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto», afirma en un mensaje de alerta ante la gran cantidad de estafas.