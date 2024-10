Adiós al microondas: Lidl tiene el electrodoméstico que va a acabar con él

Uno de los electrodomésticos que sin duda, más utilizamos en la cocina es el microondas. Sin embargo, este parece quedarse en nada si lo comparamos con la novedad que uno de los supermercados más destacados tiene en su tienda online. Un nuevo electrodoméstico de Lidl que no es otro que el mini horno de Silvercrest y que supone una alternativa que ofrece muchísimas más prestaciones que un microondas tradicional. A pesar de su tamaño compacto, este mini horno cuenta con una capacidad sorprendente y múltiples funciones que lo hacen versátil para calentar, asar o incluso hornear. Con un precio asequible de 54,99 euros, no hay excusa para no mejorar tu cocina y despedirte del microondas.

Este mini horno cuenta con una potencia de 1300 W, suficiente para realizar todo tipo de preparaciones, desde tostar pan hasta cocinar platos completos. Su capacidad de 14 litros es perfecta para quienes buscan un electrodoméstico práctico, pero lo suficientemente amplio para cocinar varias porciones al mismo tiempo. Además, su diseño compacto con dimensiones aproximadas de 40,5 x 27 x 34 cm hace que se ajuste perfectamente a cualquier encimera sin ocupar demasiado espacio. A simple vista, parece un electrodoméstico más, pero sus características lo convierten en un verdadero competidor para tu viejo microondas. Conozcamos más sobre este nuevo electrodoméstico de Lidl que ya se agota en su tienda online y que sin duda, tú también querrás tener en tu casa.

El electrodoméstico de Lidl que está arrasando

Una de las ventajas más importantes de este mini horno es su versatilidad. No se trata sólo de un aparato para recalentar, sino que te ofrece tres combinaciones de asado y cocción que incluyen calor superior, calor inferior o una combinación de ambos. Esto significa que puedes personalizar la manera en que cocinas según lo que estés preparando. Desde crujientes pizzas hasta jugosos pollos, este mini horno puede con todo. Además, cuenta con tres niveles de estante, lo que te permite ajustar la altura de las bandejas según tus necesidades.

Funciones avanzadas para una experiencia de cocina completa

Olvídate del típico zumbido del microondas y el recalentar desigual. Con este mini horno, Lidl ofrece un producto que no sólo cocina de manera más uniforme, sino que también permite una regulación precisa de la temperatura. Puedes ajustar la temperatura entre los 70 °C y 230 °C de forma continua, lo que te da control total sobre tus recetas. No importa si estás cocinando a fuego lento o necesitas una cocción rápida, siempre tendrás el control sobre el proceso.

Otra ventaja notable es su temporizador de 60 minutos, que también incluye una función de funcionamiento continuo. Esta característica es perfecta para esas recetas que necesitan más tiempo en el horno, evitando que tengas que estar pendiente del reloj todo el tiempo. Así, puedes relajarte mientras el mini horno de Silvercrest hace todo el trabajo.

Accesorios y equipamiento para una mayor comodidad

Lidl ha pensado en todo para facilitarte la vida en la cocina. El mini horno incluye una parrilla, bandeja para hornear, pinzas de extracción y una bandeja recogemigas extraíble. Estos accesorios no solo te permitirán cocinar de manera más versátil, sino que también facilitan la limpieza, un detalle que siempre se agradece. Gracias a su tamaño compacto, se limpia con rapidez y ocupa poco espacio en comparación con hornos tradicionales, lo que lo hace ideal para cocinas pequeñas.

Además, el horno está hecho de materiales de alta calidad, como acero revestido de aluminio, acero inoxidable y vidrio, lo que garantiza durabilidad y resistencia al uso diario. Su peso aproximado de 5,6 kg lo hace lo suficientemente ligero como para moverlo si es necesario, pero también estable y robusto cuando está en uso.

¿Por qué este mini horno es mejor que un microondas?

Si bien los microondas son útiles para calentar rápidamente alimentos, sus capacidades de cocción son limitadas. El mini horno de Lidl, en cambio, es mucho más versátil. Puedes hornear, asar y gratinar con facilidad, obteniendo texturas que simplemente no son posibles con un microondas. Los platos que salen de este mini horno tienen un sabor y una consistencia que no pueden compararse con los resultados de un microondas.

Además, el hecho de que puedas regular la temperatura de manera precisa te permite preparar alimentos más delicados, como pescados o pasteles, que no se resecarán ni quedarán poco hechos, como a veces ocurre en un microondas.

En resumen, el mini horno de Lidl es la alternativa perfecta para aquellos que buscan algo más que un simple microondas. Con una capacidad de 14 litros, una potencia de 1300 W y múltiples opciones de cocción, es el electrodoméstico que cambiará tu forma de cocinar. Por sólo 54,99 euros, podrás tener en tu cocina un aparato que combina versatilidad, practicidad y eficiencia, y que hará que te olvides de ese microondas que solo calienta y recalienta. Con este electrodoméstico Lidl sigue sorprendiendo con productos que mejoran la vida diaria, y este mini horno es, sin duda, uno de ellos.