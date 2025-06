Adiós a este conocido supermercado de España: cierra todas sus tiendas en esta comunidad autónoma para siempre

Durante décadas, había formato parte del paisaje habitual de muchos barrios asturianos. Uno de esos supermercados que podemos llamar como los de siempre, donde los vecinos hacían la compra y acababan encontrando sus básicos de consumo para el día a día. Pero ahora, esa presencia habitual se despide para siempre, ya que tenemos que decir adiós al supermercado El Arco que cierra todas sus tiendas en Asturias, por lo que se apaga una marca local con más de 35 años de historia.

Este adiós definitivo al supermercado El Arco que cierra sus tiendas en Asturias, llega por sorpresa y además, con sabor amargo. Llevaba tiempo gestándose en silencio, entre negociaciones que no cuajaron, reestructuraciones fallidas y una deuda que pesaba demasiado. El Arco, que en sus mejores tiempos llegó a tener más de 600 tiendas repartidas por el norte del país, no ha podido seguir el ritmo que impone el actual modelo de consumo ni resistir la presión de las grandes cadenas nacionales. El resultado es el fin de una etapa y la incertidumbre para sus trabajadores.

El supermercado que cierra sus tiendas

El anuncio del cierre de las tiendas del supermercado El Arico ha sido ya comunicado a la plantilla: las 30 tiendas que aún mantenía en Asturias cerrarán sus puertas de forma definitiva en las próximas semanas, una vez se agote el stock. El final es inevitable. Las estanterías ya no se reponen desde hace días y la empresa, tras perder el suministro por parte de su principal proveedor, no ha encontrado alternativa. Cuevas, el grupo gallego con quien El Arco firmó un acuerdo de reestructuración en 2024, ha dejado de suministrar mercancía, al igual que otros proveedores clave como Congelados Basilio. Sin productos, no hay venta posible.

Este desenlace pone fin a una cadena con raíces profundas en el Principado. Fundada en Sama de Langreo en 1987, El Arco fue creciendo hasta convertirse en un referente local. Su modelo de negocio, centrado en productos frescos y cercanía con el cliente, le ganó la confianza de muchos asturianos. Pero desde hace años, arrastraba una complicada situación financiera. El pasado año, vendió casi la mitad de sus establecimientos al grupo Cuevas, incluidos supermercados bajo otras marcas como El Economato, Arcoplaza y La Quintana, además de tres plataformas logísticas. Lo que quedaba eran 30 tiendas y un grupo de trabajadores en situación de un ERTE que concluye este mes de junio.

El número de empleados que se queda sin trabajo

El cierre no sólo significa la desaparición de una marca. Detrás hay más de 100 empleados que aún no saben qué será de su futuro laboral. Muchos de ellos llevaban años trabajando en los establecimientos que ahora apagan sus luces. Se trata de personal que permanecía en situación de ERTE desde junio de 2024, confiando en que las negociaciones con proveedores pudieran reflotar lo que quedaba del negocio. Pero la realidad ha sido otra.

Las tiendas afectadas se distribuyen por distintos puntos estratégicos de Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y varias localidades de las cuencas mineras. Es decir, hablamos de zonas donde el comercio local aún tiene peso y donde un cierre como este deja un vacío tangible. Además, para muchas personas mayores o con dificultades de movilidad, estas tiendas representaban un servicio de cercanía difícil de sustituir. No son sólo metros cuadrados de estanterías: eran puntos de encuentro, de conversación, de rutina.

Este impacto silencioso también afecta al tejido comercial regional. El Arco, como empresa asturiana, contaba con proveedores locales y personal del entorno. Su desaparición no es sólo un revés para los empleados directos, sino también para un ecosistema que dependía de su funcionamiento diario. Es un efecto dominó que, aunque no siempre se ve, se siente en el día a día de los barrios.

Las razones para el cierre de El Arco

La historia de El Arco es también la de una lucha contra el reloj. A pesar del intento de reflotar la empresa con la venta de parte de sus tiendas y plataformas, la deuda acumulada y la pérdida de confianza por parte de los proveedores han sido un obstáculo insalvable. El acuerdo de reestructuración con el grupo Cuevas incluía una importante quita de deuda y la subrogación de casi 470 trabajadores. Pero lo que quedó en manos de El Arco, esas últimas 30 tiendas, no pudo sostenerse por sí solo.

El consumidor también ha cambiado. Los hábitos de compra han evolucionado rápidamente en la última década, con un auge del comercio online, una preferencia creciente por tiendas de cercanía muy competitivas, y una exigencia mayor en precios y servicios. Las grandes cadenas, con sus modelos ajustados y su capacidad logística, han conseguido posicionarse mejor ante este nuevo perfil de cliente. Las pequeñas y medianas cadenas, sin ese músculo financiero ni operativo, lo tienen cada vez más difícil para sobrevivir.

En el caso de El Arco, todo esto se sumó a un contexto regional especialmente complicado: un mercado saturado, una población envejecida en muchas zonas y un nivel de consumo estancado. La combinación fue letal para una empresa que, aunque con historia y reputación, no pudo adaptarse a tiempo.