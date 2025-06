Adiós al atún: Mercadona tiene el sustituto riquísimo y sano que desbanca todo lo demás

Muchas veces nos damos cuenta de que aparecen productos en el supermercado, que llegan sin hacer ruido y, de repente, se convierten en un básico de la despensa. Y eso es justo lo que está pasando con uno de los últimos descubrimientos de los pasillos de conservas de Mercadona. Y no, no es un nuevo atún o una rebaja en este. Una alternativa que seguro vas a querer probar ya que lo tiene todo: está bueno, tiene buenos valores nutricionales y su precio no llega ni a los dos euros.

Quienes se preocupan por comer bien, sin renunciar al sabor ni a la comodidad, saben que una buena conserva puede ser un salvavidas. Y en eso Mercadona es un auténtico filón. Pero ahora se ha superado con una opción que no sólo es sabrosa, sino también saludable y original y además, el mejor sustituto al atún. Nos estamos refiriendo a los Filetes de melva canutera con pimientos del piquillo Hacendado. Por un precio de tan sólo 1,80 euros la lata, tienes un producto lleno de matices, con ingredientes de calidad y perfecto tanto para ensaladas como para comer tal cual. Y lo mejor: es tan rico que, una vez lo pruebas, el clásico atún en conserva puede que empiece a parecerte un poco soso.

El sustituto del atún que arrasa en Mercadona

No estamos hablando de una simple lata más. Los filetes de melva canutera que comercializa Mercadona bajo su marca Hacendado tienen textura y un sabor que engancha. Elaborados con un 55 % de melva canutera (sí, un pescado azul muy sabroso y rico en ácidos grasos saludables), van acompañados de un 17 % de pimiento del piquillo, que aporta un toque dulce y ahumado realmente especial.

A eso se suma el aceite de oliva virgen (27 %), que no sólo conserva el pescado en condiciones óptimas, sino que potencia todos los sabores del conjunto. El resultado es un producto redondo, equilibrado y muy versátil. Viene en una lata de 90 g (65 g escurrido) y cuesta apenas 1,80 euros, lo que lo convierte también en una opción asequible.

Además, se trata de una conserva lista para consumir, sin necesidad de calentar ni cocinar. Ideal para cuando tienes prisa, estás fuera de casa o simplemente no te apetece liarte mucho. Abres la lata, y listo.

Más saludable de lo que imaginas

Uno de los grandes atractivos de esta conserva es su perfil nutricional. Según la información del etiquetado, cada 100 gramos de producto aportan:

267 kcal

21 g de grasas, de las cuales solo 3,5 g son saturadas

19 g de proteínas

Apenas 0,9 g de azúcares

Y 0,65 g de sal

¿Y esto que significa? Mucha proteína de calidad, pocas grasas malas y una cantidad moderada de sal, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, al estar envasado en aceite de oliva, es más digestivo y aporta beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. Todo esto convierte a esta melva con pimientos en una alternativa muy superior al típico atún en aceite de girasol.

Y si tienes dudas sobre los ingredientes, puedes estar tranquilo: la lista es corta y clara. Pescado, aceite de oliva, pimientos del piquillo, un poco de sal y ácido cítrico como conservante natural. Nada más. Nada de aditivos raros ni nombres impronunciables.

Ideas para disfrutarla más allá de la ensalada

Aunque puedes comértela tal cual, directamente de la lata, este producto da mucho juego en la cocina. Aquí van algunas ideas para que lo aproveches al máximo:

Tosta rápida : Sobre una rebanada de pan integral tostado, coloca los filetes de melva con pimiento y termina con un toque de albahaca o unas escamas de sal. Delicioso.

: Sobre una rebanada de pan integral tostado, coloca los filetes de melva con pimiento y termina con un toque de albahaca o unas escamas de sal. Delicioso. Ensalada templada: Mézclalo con canónigos, huevo duro, tomate cherry y unas patatas cocidas. Aliña con un poco del propio aceite de la conserva. Un plato completo y equilibrado.

Mézclalo con canónigos, huevo duro, tomate cherry y unas patatas cocidas. Aliña con un poco del propio aceite de la conserva. Un plato completo y equilibrado. Pasta fría: Añade la melva con pimientos a una ensalada de pasta integral junto con olivas negras y cebolla morada. Ideal para llevar en tupper.

Añade la melva con pimientos a una ensalada de pasta integral junto con olivas negras y cebolla morada. Ideal para llevar en tupper. Tapas para invitados: Coloca pequeños trozos sobre mini tostas o endivias. Añade una gota de crema balsámica y tendrás un aperitivo digno de restaurante.

Y si tienes niños, es una forma estupenda de introducir nuevos sabores sin que les resulte extraño. El pimiento les da un toque dulzón que suele gustar mucho a los peques.

La alternativa que te hará olvidar el atún

El atún ha sido durante años el rey de las conservas, pero productos como este de Mercadona demuestran que hay vida (y muy sabrosa) más allá. La melva canutera no sólo es más sabrosa y menos seca, sino que además su textura firme y su perfil nutricional la colocan varios escalones por encima.

Además, el toque del pimiento del piquillo, ese sabor suave pero presente, convierte cada bocado en algo especial. No es solo pescado con pimientos: es un mar y tierra equilibrado, que sabe a casa y a cocina bien hecha.

Por eso, si eres de los que siempre mete atún en la cesta de la compra sin pensar, te animamos a probar esta alternativa. Es económica, saludable, sabrosa y diferente. Y lo más probable es que, cuando descubras lo rica que está, no vuelvas atrás.