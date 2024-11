Aceite de oliva más barato y 20 € gratis: la promoción estrella de este supermercado

Cuando se trata de cocinar en España, el aceite de oliva es algo esencial. De hecho este ingrediente está considerado como una de las claves de nuestra dieta mediterránea, pero lo cierto es que llevamos ya mucho tiempo comprándolo a un precio exorbitado. Sabemos que causas como la sequía y la inflación encarecieron el precio del aceite de oliva hasta ponerlo por las nubes, pero todo apunta a que la tendencia va a cambiar y prueba de ello, es la promoción estrella de un supermercado que nos deja el aceite de oliva más barato y con 20 € gratis.

En los últimos meses hemos visto como los supermercados han abaratado ligeramente el precio del aceite de oliva en todas sus especialidades, y no sólo por la eliminación del IVA que este producto tuvo entre los meses de julio y octubre, sino también porque la próxima cosecha parece que va a ser mejor y con mayor cantidad de producto lo que se traduce en una bajada en el precio del stock actual. Esto ha llevado a que todos los supermercados vuelvan a precios más bajos pero no sólo eso, hay un supermercado en España que además de ofrecer el aceite más económico, y de las mejores marcas, encima nos «regala» 20 euros al momento de ir a pagar. Todo un «chollo» que no podemos dejar escapar y que nos llega de la mano de supermercados DIA, uno de los supermercados más populares en nuestro país y que gracia a promociones como la que ahora te contamos, está arrasando con sus ofertas para un producto que como decimos, es básico en nuestras cocinas.

La oferta de DIA para el aceite de oliva

Supermercados DIA es el supermercado que tiene actualmente una de las mejores ofertas para el aceite de oliva aunque para ello, debemos ser miembros del Club DIA, al que por otro lado, es gratis apuntarse y a través de su tienda online o tienda física. De este modo, podemos encontrarnos con marcas de aceite de oliva más que reconocidas como Carbonell, Hojiblanca y La Masía, además de su marca blanca La Almazara del Olivar, y todas ellas a precios muy competitivos.

La oferta incluye tanto aceite de oliva virgen extra (AOVE), que sigue siendo el favorito por su sabor y pureza, así como las versiones de aceite de oliva intenso y suave y también el aceite de orujo o las prácticas garrafas de 3 litros, ideales para familias numerosas o aquellos que consumen grandes cantidades de este «oro líquido».

Pero más allá de los precios reducidos en el aceite de oliva, DIA está incentivando las compras online regalando 20 euros en tu primera compra a través de su página web. Esta promoción es perfecta para quienes prefieren la comodidad de recibir su compra en casa y, además, incluye un bono extra de 10 euros adicionales, repartidos en dos cupones de 5 euros para tus siguientes compras.

Para disfrutar de estos beneficios, lo único que tienes que hacer es registrarte en el Club DIA, un programa de fidelización gratuito que puedes descargar directamente en tu móvil. A través de esta aplicación, no sólo acumularás descuentos en tus compras, sino que también tendrás acceso a ofertas exclusivas como esta. Además, los descuentos son fácilmente identificables en la web o el catálogo digital de DIA, donde los productos en promoción aparecen marcados en rojo, facilitando tu búsqueda.

¿Qué productos destacan en esta promoción?

DIA ha incluido una amplia gama de aceites en esta oferta. Estos son algunos ejemplos destacados:

Aceite de oliva intenso Carbonell (1 litro) : reducido a 7,05 euros desde 10,69 euros.

: reducido a 7,05 euros desde 10,69 euros. Aceite de oliva suave Carbonell (1 litro) : también a 7,05 euros, un precio ideal para quienes buscan un sabor más ligero.

: también a 7,05 euros, un precio ideal para quienes buscan un sabor más ligero. Aceite de oliva virgen extra La Almazara del Olivar (1 litro) : disponible por 8,20 euros.

: disponible por 8,20 euros. Aceite de orujo de oliva La Almazara del Olivar (1 litro) : a tan sólo 4,99 euros.

: a tan sólo 4,99 euros. Garrafa de 3 litros de aceite de oliva virgen extra: perfecta para grandes consumos, a 22,50 euros (7,50 euros por litro).

Cómo aprovechar al máximo la promoción del aceite de oliva en este supermercado

Acceder a estas ofertas es muy sencillo. Puedes optar por realizar tu compra en una tienda física o a través de la web. Si eliges la modalidad online, sólo tienes que seguir estos pasos:

Regístrate en el Club DIA y descarga su aplicación en tu móvil .

. Busca los productos que deseas en el catálogo digital. Los que tienen descuento aparecen señalados con etiquetas rojas.

que deseas en el catálogo digital. Los que tienen descuento aparecen señalados con etiquetas rojas. Añade los productos a tu carrito y aprovecha el descuento automático tanto de 20 euros como los otros dos descuentos de 5 euros para futuras compras.

tanto de 20 euros como los otros dos descuentos de 5 euros para futuras compras. Si prefieres acudir al supermercado, no olvides usar la tarjeta del Club DIA en caja para aplicar los descuentos y acumular puntos para futuras compras.

Con esta estrategia, DIA no sólo ofrece precios más bajos en un producto básico como el aceite de oliva, sino que también se posiciona como un referente para aquellos que buscan poder encontrar las mejores ofertas. Así que ya lo sabes, si quieres reducir el gasto en tu compra semanal sin sacrificar tus productos favoritos, esta promoción de DIA es la oportunidad perfecta. Desde aceites de alta calidad hasta descuentos adicionales en otros productos, DIA está demostrando que es posible cuidar el bolsillo y la cocina al mismo tiempo.