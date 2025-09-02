Se acabó tener los zapatos por medio: la solución definitiva de IKEA barata y estilosa que no te robará nada de espacio

Seguro que más de una vez has tropezado con unos zapatos tirados en la entrada. Pasa en casi todas las casas, sobre todo si el espacio es pequeño y no sabes ya dónde meterlos. Pues bien, IKEA tiene una solución para los zapatos que puede sacarte del apuro: práctica, discreta y, además, sin dejarte un dineral.

El protagonista se llama TRONES, un zapatero blanco, que tiene un diseño básico y muy funcional, pero que por menos de 30 euros promete poner orden en tu hogar sin ocupar demasiado espacio. Destaca por su diseño compacto, de tan sólo 18 centímetros de fondo, lo que lo hace que se convierta en el aliado perfecto para recibidores estrechos, pasillos pequeños o cualquier rincón donde lo último que necesitas es un mueble aparatoso. Y lo mejor es que, además de guardar hasta cuatro pares de zapatos por unidad, también sirve como superficie auxiliar para dejar llaves, el móvil o incluso decorar con una planta pequeña. Un solución de IKEA para los zapatos, que ha convencido a los que necesitan orden y también a quienes buscan algo bonito sin complicarse. Lo curioso es que en muchas casas ya no se usa sólo como mueble para zapatos: hay quien lo ve casi como parte de la decoración. Y no es para menos, porque tiene más ventajas de las que te puedes llegar a imaginar.

La solución de IKEA para los zapatos

Una de las mayores virtudes del zapatero TRONES de IKEA es su capacidad de quedar bien en espacios donde otros muebles ni siquiera lo intentarían. Su fondo de solo 18 cm lo hace ideal para pasillos, entradas estrechas o huecos desaprovechados. Pero no por ello sacrifica capacidad: cada módulo puede almacenar hasta 4 pares de zapatos, lo que significa que con un par de unidades puedes cubrir perfectamente las necesidades de una pareja o incluso una familia pequeña si lo combinas con otros sistemas.

Lo interesante es que puedes apilarlo, ponerlo en horizontal o incluso combinar varios en una pared entera como en una composición decorativa. Algunos lo usan como zapatero en el recibidor, pero otros lo colocan en dormitorios, vestidores o incluso baños para guardar toallas pequeñas, guantes o productos de higiene. Es versátil, ligero y discreto.

Más que un zapatero: una solución de almacenaje multiusos

Aunque su función principal es guardar zapatos, lo cierto es que TRONES puede servir para mucho más. Su tapa abatible permite un acceso rápido y cómodo, pero además tiene un pequeño rebaje en la parte superior donde puedes dejar las llaves, la cartera, el móvil o incluso una carta que no quieras olvidar. Este detalle es especialmente útil si lo colocas cerca de la puerta.

Su estructura de plástico de polipropileno reciclado (en al menos un 20%) lo hace resistente y fácil de limpiar. Y, por si fuera poco, desmontar las puertas es cuestión de segundos si necesitas hacer una limpieza más a fondo. En casas con niños, mascotas o simplemente con mucho movimiento, tener un mueble así de práctico es casi un lujo.

Un precio imbatible para lo que ofrece

En un momento en el que amueblar la casa puede suponer un gasto importante, IKEA vuelve a destacar por ofrecer soluciones asequibles sin renunciar a la calidad. Por 29,99 euros, el TRONES no sólo resuelve un problema habitual, sino que lo hace con estilo y durabilidad. A eso se le suma la tranquilidad de saber que, si en algún momento tus necesidades cambian, puedes añadir más módulos fácilmente o reorganizarlos según el espacio que tengas disponible.

Además, al no necesitar patas ni estructuras complejas, se fija directamente a la pared (con los herrajes adecuados según tu tipo de pared) y parece flotar, lo que da sensación de ligereza visual. Y eso, en decoración, también cuenta.

Combínalo como quieras y crea tu propio sistema

Una de las cosas que más valoran los usuarios del zapatero TRONES es su capacidad de personalización. No estás obligado a seguir un diseño preestablecido: puedes crear desde una composición de seis módulos que ocupe una pared entera, hasta una columna vertical con dos o tres unidades en un rincón olvidado del pasillo. Y si eres de los que disfrutan decorando, la superficie blanca te permite jugar con vinilos, pegatinas o incluso pintarlo si te atreves con un proyecto DIY.

En las imágenes promocionales de IKEA, por ejemplo, se ve cómo puede servir también como mueble auxiliar para dejar el bolso, una chaqueta ligera o incluso un paraguas apoyado en un lateral. Es decir, más allá del almacenaje de zapatos, es un recurso práctico para mejorar la funcionalidad de cualquier entrada o espacio de paso.

Otros zapateros de IKEA que también destacan

Aunque el zapatero TRONES es una joya para los espacios pequeños, IKEA tiene un abanico de opciones si buscas algo más grande o con un estilo distinto. Estos son algunos modelos que también merecen un vistazo:

STÄLL : Zapatero con 4 compartimentos, blanco, 96x17x90 cm – 79,99 euros.

: Zapatero con 4 compartimentos, blanco, 96x17x90 cm – HEMNES (modelo bajo): Zapatero con 4 compartimentos, blanco, 107x22x101 cm – 129 euros.

(modelo bajo): Zapatero con 4 compartimentos, blanco, 107x22x101 cm – BISSA : Zapatero con 3 compartimentos, blanco, 49x28x135 cm – 4 9,99 euros.

: Zapatero con 3 compartimentos, blanco, 49x28x135 cm – 4 BRUSALI: Zapatero con 3 compartimentos, blanco, 61x30x130 cm – 79,99 €.

Ahora ya lo sabes, si estás cansado de esquivar zapatos por el pasillo o de ver la entrada desordenada, el zapatero TRONES de IKEA es una de esas soluciones que realmente cumplen lo que prometen: orden, funcionalidad y diseño, todo por menos de 30 euros. Y lo mejor es que no tendrás que sacrificar ni un centímetro más del que ya tienes.