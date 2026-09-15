Un abogado laboralista avisa a los trabajadores que han tenido dos bajas laborales el mismo año: «La Seguridad Social e Inspección de Trabajo van a proceder a un mayor control»

El gasto generado por el absentismo laboral ha ido en aumento en los últimos años. El Gobierno y el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones han tenido que reforzar el sistema de vigilancia de las bajas reiterativas. La ministra, Elma Saiz, impulsa una medida que busca disminuir la cifra de ausencias al trabajo, la cual alcanzó, según un informe de Randstad, el 7,2%.

De acuerdo con el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% de los trabajadores suman más de la mitad de los casos de bajas recurrentes. Esta situación afecta a todos, no solo a las empresas, ya que se ha gastado el 80% del presupuesto destinado a bajas temporales en los primeros seis meses del 2026.

Por este motivo, tanto desde el Gobierno socialista como desde la Seguridad Social han comunicado que se hará hincapié en las inspecciones y controles relacionados con todo trabajador que haya solicitado dos o más bajas temporales en un periodo de un año. El objetivo no es otro que reducir los casos de fraude, además de garantizar que se esté dando el tratamiento médico adecuado a los que lo necesiten.

Factores que tendrá en cuenta la Seguridad Social

Ignacio de la Calzada, abogado especialista en derecho laboral y conocido en redes sociales bajo el seudónimo de @un_tio_legal_, ha aportado un poco de luz para comprender mejor esta nueva medida y los puntos a tener en cuenta por parte de los trabajadores. «La Seguridad Social e Inspección de Trabajo van a proceder a realizar vigilancia sobre los procesos de baja repetitivos», explicó ante el aumento de gastos.

Este proceso será llevado a cabo por el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, que tendrá en cuenta cuatro puntos concluyentes. En primer lugar, según de la Calzada, analizarán el motivo de la solicitud de la baja. «Si se repite la dolencia y la baja en un periodo de seis meses, es decir, si tienes una recaída», expresó.

Para solicitar una incapacidad temporal por recaída, se requiere adjuntar un parte de baja médica en el que se indique que la causa por la que se solicita es una recaída, siempre y cuando se cuente con al menos 180 días cotizados en los últimos 5 años. Este último requisito no aplica a bajas provocadas por accidentes, de cualquier tipo, o enfermedades profesionales.

También tendrán en consideración las asistencias a citas médicas, la constancia en el tratamiento indicado para la rehabilitación impuesto por el sanitario y si la recuperación se está alargando más allá de los plazos establecidos, es decir, «más de lo que establecen las tablas de duración de las patologías o las enfermedades», aclaró.

Los informes de la sanidad pública prevalecen en caso de contradicción

En los casos en los que la recuperación se está retrasando más de lo programado, se procederá a investigarlos. Durante dicha investigación, el abogado sostiene que «los informes privados de clínicas o médicos van a valer menos que los informes de Sanidad Pública, siempre y cuando se contradigan». Además, se estudiará la posibilidad de conceder una incapacidad permanente en los casos que se requiera.

No obstante, todo esto no quiere decir que un trabajador no pueda solicitar dos o más bajas en el mismo año si las necesita. Este derecho se mantiene «y esto no es ningún tipo ni de sanción automática ni quiere decir que con esto te vayan a quitar la baja médica», concluyó de la Calzada.

Esta nueva propuesta del Gobierno responde a una situación alarmante que está causando unos gastos desorbitados y que desean frenar mediante el refuerzo de los controles.