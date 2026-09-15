Vero, propietaria de 97 trasteros: «Facturamos 4.500 € por centro y mucha gente no sabe la rentabilidad que pueden tener estos negocios»

Según un informe elaborado por Savills sobre el mercado del self-storage en España, el número de trasteros ha experimentado un crecimiento del 10 %, situándose por encima de la media europea desde la pandemia. Actualmente, la oferta se concentra principalmente en las grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, que reúnen más de la mitad de la superficie destinada a esta actividad.

Cabe señalar que los gastos de mantenimiento son muy reducidos. El IBI suele situarse entre 10 y 20 euros anuales por cada unidad, mientras que los gastos de comunidad rondan los los cinco euros trimestrales. Además, el mantenimiento apenas requiere intervención y suele limitarse a pequeñas actuaciones puntuales, como sustituir una bombilla o cambiar una cerradura.

Alquiler de trasteros: un negocio muy rentable

El alquiler de trasteros se ha convertido en uno de los negocios con mejores perspectivas dentro del sector inmobiliario. El auge de este modelo responde principalmente a la falta de espacio en las grandes ciudades y al aumento de la demanda de almacenamiento por parte de familias y empresas que necesitan liberar espacio tanto en sus viviendas como en sus oficinas.

Vero, propietaria de tres centros de alquiler que albergan 97 trasteros, ha explicado en el canal de Eric Ponce cuáles son las claves de este negocio, qué inversión requiere ponerlo en marcha y qué factores conviene valorar antes de apostar por este modelo. Según su experiencia, el desembolso necesario para comenzar depende sobre todo del tamaño del local.

Uno de sus centros tiene 400 metros cuadrados y su puesta en marcha requirió una gran inversión. «Este centro tiene unos 400 metros cuadrados y la inversión inicial rondó los 100.000 euros», señala. Sin embargo, incluso con una buena planificación previa, el presupuesto puede incrementarse, ya que durante las obras pueden aparecer imprevistos que eleven el coste inicial.

«Siempre que tú haces un presupuesto salen cambios de última hora», añade. Una vez que el negocio empieza a funcionar, las cuentas pueden resultar especialmente interesantes gracias a una estructura con unos costes fijos relativamente reducidos. «A día de hoy estamos facturando unos 4.500 euros por centro», afirma. De esta cantidad, «tenemos unos 2.000 euros contando con el alquiler y demás cosas», explica.

Respecto a los trasteros más demandados, existe un formato que destaca claramente sobre los demás. «Por norma general, lo que solemos alquilar más son los trasteros de dos metros cuadrados», detalla. Se trata de espacios de altura estándar cuyo precio resulta relativamente accesible para los clientes. «Esto sale a unos 50 euros al mes, con el IVA y el seguro incluido», explica Vero.

Las claves

#inversionentrasteros #inversorinmobiliario #renttorent #agenteinmobiliario #agenciainmobiliaria ♬ sonido original – Sergio_excellence_circle @sergioexcellencecircle No creerás lo fácil que es ganar dinero con trasteros. Hace ya unos años, le vendí un solar al fundador de una conocida marca de trasteros. Yo, lógicamente, aproveche para preguntarle todo lo que puede sobre la inversión en trasteros. Y lo que me explicó , me dió las cuatro claves , para invertir en trasteros y obtener una gran rentabilidad. La primera, Es que la gente piensa que alquila el trastero por un mes o dos, pero finalmente se pasan la vida entera pagando el tratsero, ya que nunca encuentran sitio para dejar sus cosas. La segunda, Convertir un local a trasteros, es relativamente facil y los costes de obra son muy bajos. Igualmente suelen ser locales con poca demanda y se pueden negociar buenos precios ya sean de compra o de alquiler. la tercera, Su gestión es muy pasiva, con sistemas semi autónomos de apertura y cierre así como sistemas de vigilancia en remoto, no necesitan apenas de intervención humana. Y la cuarta, La legislación, al revés de la Lau, se rige por el mercado sin limitaciones, con lo que puedes pactar libremente, tiempo y precio. Que te parece a ti la inversión en trasteros, tienes alguna experiencia? Sigueme para más #inversioninmobiliaria

Sergio Gutiérrez, cofundador de Excellence Real Estate Circle, analiza en uno de sus vídeos «lo fácil que es ganar dinero con los trasteros» y expone varias razones que, desde su punto de vista, explicarían el atractivo de este modelo de negocio. En primer lugar, la gente piensa que alquila el trastero por un mes o dos, pero finalmente se pasan la vida entera pagando el trastero, ya que nunca encuentran sitio para dejar sus cosas.

Por otro lado, convertir un local a trastero es relativamente fácil y los costes de obra son muy bajos; normalmente, suelen ser locales con poca demanda y se pueden negociar buenos precios ya sean de compra o de alquiler. A esto hay que sumar que la gestión del negocio es muy pasiva, con sistemas semi autónomos de apertura y cierre así como sistemas de vigilancia en remoto. Finalmente, la legislación, al contrario de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se rige por el mercado sin limitaciones, con lo que puedes pactar libremente, tiempo y precio.