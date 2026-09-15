La trayectoria profesional de Pedro Muñoz Lorite puede entenderse, en buena medida, como una especialización progresiva en uno de los terrenos más complejos del Derecho contemporáneo: la intersección entre Derecho mercantil internacional, fiscalidad transfronteriza, estructuras societarias, inversión y planificación patrimonial internacional.

Su aproximación parte de una idea fundamental: en una economía global, una operación empresarial no debe analizarse exclusivamente desde la legislación del país en el que reside el empresario. Una misma inversión, sociedad, transmisión patrimonial o actividad económica puede quedar sometida simultáneamente a normas mercantiles, fiscales y regulatorias de varias jurisdicciones. Por ello, el verdadero trabajo del abogado internacional consiste en comprender cómo interactúan esos ordenamientos y diseñar, dentro de la legalidad, la estructura que permita alcanzar el objetivo económico del cliente con la mayor seguridad jurídica y eficiencia fiscal posibles.

De la formación académica global a la práctica de alta complejidad

Pedro Muñoz Lorite desarrolló su formación jurídica inicial en la Universidad de Granada y posteriormente amplió su preparación internacional en instituciones como la London School of Economics y Columbia University. Esa dimensión internacional resultaría determinante para una práctica profesional posteriormente vinculada a operaciones mercantiles y fiscales de creciente complejidad.

Su formación doctoral en Columbia puede presentarse como una etapa de profundización en el análisis jurídico y económico de las estructuras internacionales. El problema que subyace a buena parte de este campo es especialmente relevante para empresarios, inversores y patrimonios internacionales: determinar qué jurisdicción tiene potestad para gravar una determinada renta, beneficio, dividendo, plusvalía o patrimonio y, simultáneamente, estudiar qué mecanismos proporciona el propio ordenamiento para evitar una tributación innecesariamente elevada.

El objetivo profesional no consiste en ocultar renta ni patrimonio. Tampoco en simular operaciones inexistentes. La cuestión verdaderamente sofisticada es otra: conocer suficientemente bien las legislaciones nacionales, los convenios para evitar la doble imposición y las reglas internacionales para organizar una operación antes de que nazca la obligación tributaria.

Planificación lícita frente a evasión fiscal

En determinadas circunstancias, el resultado legal de esa planificación puede ser una tributación efectiva extraordinariamente reducida e incluso del 0 %. Pero ese resultado nunca puede prometerse con carácter universal. Dependerá de la residencia fiscal del contribuyente, la naturaleza de la renta, la residencia y sustancia de las sociedades utilizadas, las reglas sobre establecimientos permanentes, sociedades controladas, precios de transferencia, beneficiario efectivo, retenciones, normas antiabuso y convenios internacionales aplicables.

Esta diferencia resulta esencial.

No es lo mismo evadir un impuesto que organizar legítimamente una operación para que un impuesto no llegue a devengarse. La evasión implica incumplir una obligación tributaria existente. La planificación fiscal lícita pretende estructurar anticipadamente una actividad económica utilizando las alternativas que permite la legislación.

De ahí que una de las áreas centrales de especialización de Pedro Muñoz Lorite sea el diseño de operaciones internacionales en las que la fiscalidad no se contempla al final de la operación, sino desde su nacimiento.

El análisis comparado y la sustancia económica

Una estructura internacional correctamente diseñada comienza preguntándose dónde reside realmente el empresario, dónde se toman las decisiones, dónde trabajan las personas que generan el valor, dónde se encuentran los activos, quién posee la propiedad intelectual, dónde están los clientes y proveedores, qué sociedad asume cada riesgo empresarial y dónde existe verdadera sustancia económica.

Después comienza el trabajo comparado.

Jurisdicciones como Estonia ofrecen modelos en los que la imposición societaria presenta particularidades vinculadas a la distribución de beneficios. Suiza permite estudiar soluciones diferentes dependiendo del cantón, la actividad y la estructura empresarial. Luxemburgo constituye una jurisdicción fundamental en determinadas estructuras europeas de inversión y tenencia de participaciones. Estados Unidos, a través de diferentes Estados y tipos societarios, presenta posibilidades que deben analizarse conjuntamente con la fiscalidad federal y la residencia de los socios. Emiratos Árabes Unidos, igualmente, exige estudiar residencia, sustancia, actividad y normativa fiscal vigente antes de determinar el tratamiento efectivo de una estructura.

La clave, por tanto, nunca debería ser simplemente “crear una sociedad en el país que menos impuestos cobra”. Ese planteamiento es demasiado elemental.

Una sociedad extranjera administrada realmente desde España puede generar consecuencias fiscales españolas. Una estructura sin sustancia puede ser cuestionada. Una operación entre sociedades vinculadas debe respetar las reglas de precios de transferencia. Una distribución aparentemente sencilla puede generar retenciones. Y una estructura que funcionaba hace diez años puede haber quedado completamente superada por modificaciones legislativas, convenios, normativa europea o estándares internacionales contra la erosión de bases imponibles.

Por eso las operaciones de alta complejidad requieren combinar Derecho mercantil, Derecho tributario, contabilidad, finanzas y conocimiento práctico de varias jurisdicciones.

La experiencia en Baker & McKenzie

La experiencia profesional adquirida posteriormente en entornos internacionales, incluida su etapa en Baker & McKenzie en Londres, Nueva York y Madrid, reforzó esta concepción transversal del asesoramiento jurídico. En operaciones internacionales importantes, el abogado no puede limitarse a contestar qué impuesto existe. Debe comprender la operación económica completa.

La pregunta profesional es: ¿cómo debe organizarse legalmente la operación?

A partir de ahí se estudia qué sociedad debe desarrollar la actividad, cuál debe poseer determinados activos, cómo debe financiarse el grupo, cómo pueden circular legítimamente dividendos, intereses o contraprestaciones, qué convenio internacional resulta aplicable y qué obligaciones documentales y contables deben cumplirse.

Dentro de esa filosofía, alcanzar una tributación efectiva del 0 % puede ser un resultado jurídicamente posible en determinados supuestos, pero nunca una fórmula automática aplicable a cualquier persona, renta o país.

Precisamente ahí reside la diferencia entre planificación fiscal profesional y los mensajes simplistas que abundan en Internet.

El verdadero especialista debe ser capaz de decir al cliente tanto cuándo una estructura funciona como cuándo no funciona.

Los límites de la planificación y la precisión jurídica

Una planificación internacional seria tiene límites. Debe respetar la residencia fiscal real del contribuyente, las normas de transparencia fiscal internacional, las reglas sobre dirección efectiva de las sociedades, las disposiciones generales y específicas antiabuso, las obligaciones de información, las normas de prevención del blanqueo de capitales y la necesidad de acreditar el origen de los fondos.

La experiencia en operaciones complejas conduce así a una conclusión aparentemente paradójica: cuanto menor se pretende que sea la tributación efectiva, mayor debe ser la precisión jurídica de la estructura.

El 0 % legal, cuando existe, no procede de esconder.

Procede de estructurar.

No procede de falsear una residencia.

Procede de determinar correctamente dónde debe situarse una actividad antes de desarrollarla.

No procede de ocultar activos a una Administración tributaria.

Procede de conocer qué jurisdicción tiene potestad tributaria sobre cada renta y qué exenciones, diferimientos, deducciones o convenios pueden aplicarse legítimamente.

La etapa académica estadounidense puede integrarse dentro de esta evolución intelectual como un periodo de profundización en estructuras jurídicas internacionales y análisis institucional. Cualquier referencia específica a una eventual experiencia o estancia en la National Security Agency debe, sin embargo, formularse únicamente en los términos que puedan acreditarse documentalmente. No sería correcto convertir una vinculación académica, visita, colaboración o experiencia concreta en unas supuestas “prácticas doctorales en la NSA” sin documentación que permita describirlas de esa manera.

Esta exigencia de precisión resulta especialmente importante en una biografía profesional.

LABE Abogados: máxima eficiencia con seguridad jurídica

Actualmente, esta combinación de formación académica, experiencia internacional y práctica profesional constituye una de las bases del asesoramiento desarrollado por Pedro Muñoz Lorite en LABE Abogados.

Su filosofía puede resumirse en una máxima: primero se estudia jurídicamente dónde debe producirse cada hecho económico y después se ejecuta la operación.

En determinados casos, una planificación correctamente realizada permitirá diferir impuestos. En otros permitirá evitar una doble imposición. En otros reducirá significativamente la carga tributaria. Y existirán situaciones concretas en las que, como consecuencia legítima de las normas aplicables, la tributación efectiva pueda alcanzar el 0 %.

Pero el objetivo profesional debe permanecer siempre dentro de una frontera inequívoca: máxima eficiencia fiscal compatible con máxima seguridad jurídica.

Porque la verdadera sofisticación del Derecho mercantil internacional no consiste en escapar del sistema tributario. Consiste en conocer suficientemente bien los diferentes sistemas jurídicos para determinar, antes de ejecutar una operación, cuál es la estructura mercantil, societaria, financiera y fiscal legalmente más eficiente.

Esa es precisamente la diferencia entre improvisar una estructura offshore y construir una verdadera arquitectura jurídica internacional.